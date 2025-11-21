Questo fine settimana (lungo) sarà rovente per MediaWorld: la nota catena ha lanciato infatti una nuova promozione NO IVA, valida sulla migliore tecnologia solo dal 21 al 23 novembre 2025. Anche questa volta l’iniziativa prevede lo scorporo dell’IVA su diverse categorie di prodotti: vediamo come funziona e come approfittarne subito.

Il NO IVA MediaWorld è tornato: le offerte fino al 23 novembre 2025

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida solo fino alle 23:59 del 23 novembre 2025 e consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello solo con carta MW Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito, rendendo particolarmente appetibili i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

Come detto, l’offerta della catena è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

Anche stavolta i prodotti coinvolti nel NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti, ordinandole per categoria. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Partiamo da Notebook e TV:



Queste invece le offerte più interessanti sugli smartwatch:



E chiudiamo con gli Smartphone in offerta NO IVA da MediaWorld:



Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto pari allo scorporo dell’IVA. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA MediaWorld non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Avete tempo solo fino al 26 ottobre 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?

Sono esclusi i seguenti prodotti: