Questo fine settimana (lungo) sarà rovente per MediaWorld: la nota catena ha lanciato infatti una nuova promozione NO IVA, valida sulla migliore tecnologia solo dal 21 al 23 novembre 2025. Anche questa volta l’iniziativa prevede lo scorporo dell’IVA su diverse categorie di prodotti: vediamo come funziona e come approfittarne subito.
Il NO IVA MediaWorld è tornato: le offerte fino al 23 novembre 2025
La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida solo fino alle 23:59 del 23 novembre 2025 e consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello solo con carta MW Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito, rendendo particolarmente appetibili i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.
Come detto, l’offerta della catena è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.
Anche stavolta i prodotti coinvolti nel NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti, ordinandole per categoria. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Partiamo da Notebook e TV:
ACER Swift Go 16 SFG16-72-79MF NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 155U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10R NOTEBOOK, 15,3 ”, processore Intel® Core 7 240H, UHD Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 Core7 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 7 150U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
Queste invece le offerte più interessanti sugli smartwatch:
E chiudiamo con gli Smartphone in offerta NO IVA da MediaWorld:
Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto pari allo scorporo dell’IVA. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA MediaWorld non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Avete tempo solo fino al 26 ottobre 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?
Sono esclusi i seguenti prodotti:
- Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni BLACK FRIDAY (20 Nov – 1 Dic)
- Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni LA CASA PER ME (12-28 Novembre)
- Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni GUARDA CHE SPETTACOLO (20-30 Novembre)
- Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni UN MONDO DI ACCESSORI TECH (21 Nov – 1 Dic)
- Tutti i prodotti a marchio APPLE, DREAME, MIELE, ECOVACS, ROBOROCK, DYSON, LIEBHERR, TINECO, RAY-BAN META, OAKLEY META, STARLINK
- Tutti i prodotti Grandi Elettrodomestici, Elettrodomestici da Incasso, Tablet, tutti i Giocattoli, i Lego e tutte le carte Pokémon
- Tutte le Console, i Droni e i Visori
- Tutti gli accessori Console (per maggiori dettagli consultare la lista esclusioni presso il centro servizi del negozio e online)
- Tutti i prodotti presenti nell’allegato A (per maggiori dettagli consultare la lista esclusioni presso il centro servizi del negozio e online)
- Tutti i prodotti inseriti nella sezione del sito MediaWorld “Outlet”
- Tutti i prodotti con indicazione: “BLACK FRIDAY SOLO ONLINE”, “BLACK FRIDAY LO SCONTO CONTINUA SOLO ONLINE”, “ANCHE IN VENDITA ABBINATA”, “IN EVIDENZA PER TE“, e “IN EVIDENZA PER TE SOLO ONLINE”
- Tutti i prodotti inseriti nel sito MediaWorld Ricondizionati
- Tutti i Prodotti di Venditori Terzi nell’ambito del Marketplace sul Sito www.mediaworld.it
- I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld
