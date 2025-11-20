La casa tedesca Porsche ha finalmente tolto i veli dalla nuova Porsche Cayenne Electric un SUV che rilancia la sua iconica gamma con una versione completamente elettrica. Dopo mesi di attese, foto spia, render e anticipazioni, il SUV si presenta come un concentrato di innovazione e lusso, proiettato verso un futuro green senza rinunciare alle prestazioni sportive che da sempre contraddistinguono il marchio.

Dimensioni e design aerodinamico

Partendo dalle dimensioni, la nuova Cayenne Electric misura 4.985 mm in lunghezza, leggermente più lunga di 55 mm rispetto al modello endotermico, con una larghezza di 1.980 mm e un’altezza di 1.674 mm; il passo è di 3.023 mm. Lo spazio a bordo si conferma ampio e versatile, con un bagagliaio posteriore che offre 781 litri di capacità, estendibili fino a 1.588 litri abbattendo i sedili posteriori. Di particolare interesse è il “frunk” anteriore da 90 litri dedicato ai cavi di ricarica, una soluzione tipica dei veicoli elettrici che aumenta la praticità d’uso.

L’aerodinamica è stata curata in ogni dettaglio: il coefficiente di resistenza CxCx è pari a 0,25, un valore molto contenuto per un SUV di queste dimensioni. Questa efficienza aerodinamica deriva dall’integrazione di soluzioni attive come le alette mobili di raffreddamento anteriori, uno spoiler adattivo sul tetto e le innovative aeroblade mobili posizionate posteriormente nella versione Turbo Electric. Questi flap estensibili migliorano il flusso dell’aria alle alte velocità, con un impatto diretto sull’autonomia.

In aggiunta, il veicolo monta air curtain frontali, un sottoscocca quasi completamente chiuso, cerchi con design aerodinamico e un diffusore posteriore che contribuiscono a ottimizzare il flusso d’aria e la stabilità dinamica. Tutte queste soluzioni sono parte del Porsche Active Aerodynamics System che, come anticipato nel recente articolo di approfondimento su Porsche e il suo approccio innovativo alla mobilità elettrica, garantisce un equilibrio perfetto tra performance e consumo energetico.

Interni Hi-Tech e comfort su misura

Gli interni sono un’altra grande novità, già mostrata da Porsche con ampie anticipazioni. È infatti presente il nuovo Flow Display: un ampio pannello OLED curvo integrato nella console centrale che divide chiaramente le funzioni di controllo dall’area dedicata allo schermo. Il quadro strumenti digitale vanta un display OLED da 14,25 pollici, mentre il passeggero potrà godere dello schermo opzionale da 14,9 pollici, dedicato all’intrattenimento a bordo.

Porsche implementa anche un head-up display con tecnologia Realtà Aumentata (AR) che proietta informazioni su un’area visiva di 87 pollici a circa 10 metri davanti all’auto, facilitando la guida in sicurezza con indicazioni chiare e integrate. La gestione delle funzioni principali come climatizzazione e volume audio può essere affidata ai comandi fisici più accessibili, mantenendo quindi una user experience bilanciata tra digitale e meccanico.

Un altro elemento chiave è l’assistente vocale Voice Pilot basato sull’Intelligenza Artificiale, capace di comprendere richieste complesse e di rendere più intuitivo il controllo del veicolo. La digitalizzazione prosegue con il sistema Porsche Digital Key, che trasforma smartphone e smartwatch in chiavi digitali, con la possibilità di condividerle fino a sette utenti, perfetto per una guida condivisa e smart.

Gli interni sono personalizzabili in maniera estremamente ampia, con 13 colorazioni esterne standard, nove proposte di cerchi da 20 a 22 pollici, 12 varianti di allestimenti interni e fino a cinque pacchetti di finiture e personalizzazione, come evidenziato nella nostra precedente analisi dedicata alla personalizzazione digitale e comfort Porsche.

Prestazioni e dinamica di guida

La gamma si apre con due versioni: la Cayenne Electric base e la potente Turbo Electric, entrambe dotate di doppio motore a trazione integrale gestito dal sistema Porsche Traction Management elettronico (ePTM).

La versione Turbo è la vera protagonista delle prestazioni, con una potenza massima di 850 kW (1.156 CV) e una coppia di 1.500 Nm ottenibili grazie al Launch Control. Dispone di un sistema di raffreddamento diretto a olio per il motore posteriore, elemento fondamentale per garantire un’erogazione continua ad alte prestazioni senza surriscaldamenti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 260 km/h. Inoltre, la funzione push-to-pass consente di aggiungere 130 kW (176 CV) di potenza per un breve sprint di 10 secondi, ideali per i sorpassi più impegnativi.

La versione base, più orientata a un utilizzo quotidiano ma sempre grintoso, offre 300 kW (408 CV) in modalità normale e un picco di 325 kW (442 CV) con Launch Control, accompagnata da una coppia di 835 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h.

Entrambi i modelli condividono la stessa batteria da 113 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 642 km per la Cayenne Electric e fino a 623 km per la Turbo. La tecnologia a 800 Volt permette ricariche ultraveloci fino a 400 kW di picco in corrente continua, con tempi di ricarica rapidissimi che consentono di recuperare energia per oltre 300 km in appena 10 minuti.

Il sistema di recupero energia raggiunge livelli paragonabili a quelli della Formula E, con una potenza di recupero fino a 600 kW e la capacità di gestire elettronicamente il 97% delle frenate con i soli motori elettrici, riducendo l’uso degli impianti frenanti meccanici.

Sospensioni, sterzo e freni per un controllo perfetto

Non solo potenza, ma anche precisione e comfort sono al centro del progetto. Le sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori sono di serie su entrambe le versioni, assicurando un assetto dinamico e confortevole. La Turbo Electric inoltre può montare il differenziale posteriore autobloccante Porsche con sistema PTV Plus per la distribuzione ottimale della coppia.

Un altro optional dedicato alla Turbo è il sistema Porsche Active Ride, un sistema di sospensioni attive già visto nelle berline sportive del marchio che compensa quasi completamente i movimenti della carrozzeria, migliorando la stabilità e la tenuta in curva.

Per garantire una frenata di altissimo livello, la Turbo può essere equipaggiata con il potente impianto frenante carboceramico Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), fondamentale per gestire l’energia dissipata nelle condizioni di guida più estreme.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo corso elettrico di Porsche passa anche attraverso una strategia di prezzo meditata. In Italia, la Cayenne Electric parte da 108.922 euro, leggermente più alta rispetto alla versione endotermica, mentre la Turbo Electric ha un prezzo base di 169.545 euro. Porsche ha confermato che la versione a combustione interna non scomparirà, ma sarà aggiornata per mantenere la competitività all’interno della gamma.

Questa nuova generazione di Cayenne elettrica rappresenta quindi un importante punto di svolta per Porsche, che fonde tradizione, innovazione e performance in un pacchetto premium pensato per competere in uno dei segmenti più dinamici e in rapida crescita del mercato automotive.