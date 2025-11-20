Ha da poco preso il via il Black Friday di Amazon, che fino al primo dicembre, quando ricorre il Cyber Monday, propone sconti su decine di migliaia di prodotti. Tra questi non mancano offerte dedicate alla smart home: robot aspirapolvere, lampadine intelligenti, sensori e interruttori, ci sono davvero tantissimi dispositivi che possono aiutarvi a migliorare la vostra casa, rendendola sempre più efficiente anche dal punti di vista energetico.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
La nostra selezione
Il numero di prodotti in promozione è così vasto che difficilmente riuscirete a scoprirli tutti. Abbiamo perciò pensato di proporvi una selezione dei prodotti più interessanti, scegliendo quelli che, secondo la nostra esperienza, sono più semplici da integrare e che possono soddisfare le esigenze anche di chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.
Troverete soluzioni per tutti i gusti e in tutte le fasce di prezzo. A fine articolo trovate la nostra selezione di prodotti relativi ad altre categorie, così da avere un quadro completo delle offerte di questo Black Friday.
-
-10%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-18%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
-
-27%
DREAME Aqua10 Roller Robot aspirapolvere con lavaggio AquaRoll, protezione del rullo per la cura di tappeti e moquette, superamento degli ostacoli di 6 cm, auto-svuotamento, aspirazione da 30.000 Pa
-
-20%
Mova Z60 Ultra Roller Standalone Robot Aspirapolvere, 26000 Pa, Lavaggio HydroForce, Tecnologia MaxiReach e AutoShield, Radar Sollevabile FlexScope, Triplo Meccanismo Antigroviglio
-
-7%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N，Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
-
-11%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
-38%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Bianco
-
MOVA M50 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, 22000Pa, 0-Gap Braccio Robotico, Manico Pieghevole ed Estensibile, Scivolamento Avanti-indietro, Immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-9%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-2%
Tineco Floor One Switch S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo
-
-17%
XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning
-
-31%
Arlo Ultra 2 Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Telecamera WiFi Interno, 4K UHD, Sirena Allarme Casa, Sensore Di Movimento, Audio Bidirezionale, Prova Arlo Secure Inclusa, 3 Telecamere, Bianche
-
-9%
roborock H60 Hub Pro Aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento automatico da 3 l, stazione di ricarica, batteria rimovibile da 80 min, 170 AW
-
-22%
Mova X4 Plus Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, 20000Pa, Design Anti-Groviglio, Autopulente a 100 °C, Stazione Base Push-ina Incastro,Illuminata a LED, Aggiunta Automatica della Detergente
-
-12%
Tineco FLOOR ONE S5 STEAM Aspirapolvere Lavapavimenti Intelligente e Pulitore a Vapore per Pavimenti Duri con Display Smart
-
-15%
XIAOMI Robot Vacuum H40 EU, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri
-
-21%
DREAME L10s Pro Gen 3 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente, Aspirazione Vormax da 13.000 Pa, Sistema di Lavaggio DuoScrub, Sollevamento Automatico del Mocio di 7 mm, Batteria da 5.200 mAh
-
-8%
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Completa 20 kPa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Inclinazione 180°, Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97percent Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
-
-23%
Philips Hue Starter Kit: Bridge Pro + 3 faretti smart GU10 + Smart button, White and Color Ambiance, Smart Light Hub, per Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
-
-28%
Arlo Ultra 2 Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Telecamera WiFi Interno, 4K UHD, Sirena Allarme Casa, Sensore Di Movimento, Stazione Base Necessaria (Venduta A Parte), 1 Telecamera Aggiuntiva, Bianca
-
-7%
DREAME Pocket Pro Asciugacapelli ad alta velocità, Pieghevole, Con Soli 300 g, Motore da 110,000 giri/minuto, 300 Milioni di Ioni Negativi/cm³, Temperatura Costante da 57 °C, Asciugatura NTC in 40 s
-
-7%
Tineco A30S, Aspirapolvere senza fili, Aspirazione da 160W, Autonomia di 60 minuti, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola ZeroTangle, Tecnologia PureCyclone, Luce LED
-
-21%
Arlo Essential HD Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Telecamera WiFi Interno, Sirena Allarme Casa, Sensore Di Movimento, Visione Notturna A Colori, Prova Inclusa Arlo Secure, 3 Telecamere, Bianche
-
-23%
Arlo Pro 5 Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Telecamera WiFi Interno, 2K HDR, Sirena Allarme Casa, Sensore Di Movimento, Visione Notturna Colori, Prova Inclusa Secure, 1 Telecamera, Bianche
-
Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero
-
Philips Hue Devote Pannello Smart LED, White and Color Ambiance, Rotondo, diametro 30cm, 16.6W, 2000 Lumen, Cornice bianca, Illuminazione degli spazi interni
-
-13%
Tapo C510W(2-pack) Telecamera WiFi Esterno 2K 3MP, Visione a 360°, Visione Notturna a Colori, Telecamera di Sorveglianza IP, Sensore di Movimento, Impermeabile IP65, Audio bBidirezionale, Alexa, 2 pz
-
-17%
Tapo C236 Telecamera WiFi Esterno/Interno 3K 5MP, Pan/Tilt, Visione Notturna a Colori, Notifiche AI Persone/Animali Domestici/Veicoli/Bimbi, Tracciamento Smart, IP65, Multi-Installzioni, Audio a 2 Vie
-
Philips Hue White 4 Lampadine Smart LED, Attacco E27, 9.5W, Luce Bianca, Dimmerabile, Controllo con Bluetooth e Hue App, Funziona con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit
-
-30%
SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (richiede SwitchBot Hub)
-
-11%
Shelly Shutter - Wi-Fi Interruttore a Relè Intelligente, 2 Canali, 4A, Monitora il Consumo di Energia, Tende & Tapparelle, Domotica, Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto, Alexa e Google Home
-
-15%
-
-
SwitchBot Interruttore Robot Intelligente - Controllo APP Bluetooth o Timer, Facile da Usare, Necessità SwitchBot Hub per Supportare Alexa, Google Home e il Telecomando, Automazione Domestica (Bianco)
-
-13%
Shelly BLU Wall Switch 4 Stand Alone,Interruttore di Controllo Remoto Smart Bluetooth,Wireless,Attivazione Azioni con Pressioni Multiple,Domotica, Тelecomando, Alexa e Google Home, Gateway Richiesto
-
SONOFF MINI R4 WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente fai-da-te, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home, controllo remoto eWeLink
-
-5%
SwitchBot Termometro Igrometro Ambiente, Umidità e Temperatura Interno Bluetooth per Casa, Sensore di Rugiada/VPD/Umidità Assoluta, Igrometro Digitale Professionale con Memorizzazione dei Dati
-
--70%
Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Nero
-
--33%
Aqara 2K Video Campanello G410 con Suoneria, HomeKit Secure Video, Hub Matter Integrato, Wireless/Cablato, Compatibile con Apple Home, Alexa, Google, Home Assistant, Wi-Fi 2.4 G/5GHz, Nero
-
--21%
Aqara G100, Telecamera di Sicurezza 2K per Interni/Esterni, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google e IFTTT, Nera
-
--33%
Aqara Smart Home Hub M3 per la Domotica, Matter Controller, Thread Border Router, Funzionalità Zigbee, Bluetooth, WiFi, PoE, IR, Supporta Alexa,Google,Apple HomeKit,SmartThings,Home Assistant,IFTTT
-
--34%
Aqara Sensore per Porte e Finestre 3-Pack, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT
-
--33%
Aqara Sensore di Temperatura e Umidità 3-Pack, Richiede un hub Aqara, Zigbee, per il Monitoraggio Remoto e la Domotica, Igrometro Termometro Wireless, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT
-
--19%
Aqara Termostato da Radiatore W600, Termostato Zigbee/Thread con Risparmio Energetico, Programmazione Intelligente, Geofencing, Batteria, Compatibile con Homekit, Home Assistant, Alexa, Google Home
-
--21%
Aqara Termostato W100 Intelligente Thread/Zigbee, Monitoraggio della Temperatura e dell’Umidità, Wireless, Controllo Remoto HVAC, 3 Pulsanti Personalizzabili, Funziona con HomeKit, Alexa, Google
