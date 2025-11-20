Ha da poco preso il via il Black Friday di Amazon, che fino al primo dicembre, quando ricorre il Cyber Monday, propone sconti su decine di migliaia di prodotti. Tra questi non mancano offerte dedicate alla smart home: robot aspirapolvere, lampadine intelligenti, sensori e interruttori, ci sono davvero tantissimi dispositivi che possono aiutarvi a migliorare la vostra casa, rendendola sempre più efficiente anche dal punti di vista energetico.

La nostra selezione

Il numero di prodotti in promozione è così vasto che difficilmente riuscirete a scoprirli tutti. Abbiamo perciò pensato di proporvi una selezione dei prodotti più interessanti, scegliendo quelli che, secondo la nostra esperienza, sono più semplici da integrare e che possono soddisfare le esigenze anche di chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Troverete soluzioni per tutti i gusti e in tutte le fasce di prezzo. A fine articolo trovate la nostra selezione di prodotti relativi ad altre categorie, così da avere un quadro completo delle offerte di questo Black Friday.

