La Settimana del Black Friday è ufficialmente partita su Amazon, e ha portato una miriade di offerte su tantissimi prodotti, tech e non. Gli sconti sono validi questa volta dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 e coinvolgono parecchi prodotti: in questa sede andiamo in particolare a scoprire una selezione di offerte da non perdere di questo Black Friday Amazon.
Una selezione di sconti da sfruttare tra le tantissime offerte del Black Friday Amazon
La data di inizio del Black Friday di Amazon, o meglio, della Settimana del Black Friday, è stata annunciata anche stavolta con qualche giorno di anticipo, affiancata da qualche ribasso “precoce”: i veri e propri sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 20 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (28 novembre) e arrivando fino al 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.
Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Ecco dunque una selezione di promozioni da non perdere in queste prime ore di Black Friday Amazon:
-
-23%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-40%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-21%
ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero
-
-35%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
-
-29%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
-
-49%
NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
-
-56%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-33%
NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
-
-24%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-
-42%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-43%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-33%
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Completa 20 kPa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Inclinazione 180°, Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
-35%
Laifen Asciugacapelli 200 Milioni di Ioni Negativi, Swift Serie da Viaggio con Motore Brushless da 110.000 Giri/Min, Asciugacapelli Ad Alta Velocità Silenzioso(Argento)
-
-39%
Soundcore AeroFit 2 di Anker, auricolari regolabili open-ear, bassi x2 più potenti, fino a 42 ore di ascolto, certificazione IP55, chiamate nitide, ricarica wireless e traduzione in tempo reale
-
-17%
Anker Zolo Power Bank, 25000mAh Caricatore Portatile con Tre Porte USB-C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, Per iPhone 17/16 Pro Max Series, MacBook, Samsung e Altro
-
-19%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde)
Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
