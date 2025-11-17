Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più accattivante e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.34.10.71.

WhatsApp Beta introduce una novità per i canali

Lo scorso anno il team di sviluppatori ha introdotto uno strumento di analisi per gli amministratori dei canali, in modo da consentire loro di ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni, come il numero di spettatori unici, la distribuzione geografica del pubblico e la crescita dei follower negli ultimi 30 giorni.

Stando a quanto emerge dalla versione 25.34.10.71 beta per iOS, il servizio vuole ampliare i poteri di gestione per gli amministratori dei canali.

Alcuni amministratori di canale hanno accesso a una sezione dedicata alla gestione delle notifiche relative al canale, nella quale hanno il pieno controllo su due distinte categorie di notifiche, le attività dei follower (in modo da rimanere aggiornati ogni volta che nuovi utenti iniziano a seguire il canale) e quelle degli amministratori (per essere informati sulle azioni eseguite dagli altri amministratori).

Ogni categoria offre opzioni flessibili, che consentono agli amministratori di decidere se abilitare o disabilitare le notifiche, con la possibilità di personalizzare il tono di questi avvisi.

Al momento non si sa quando tale nuova funzione sarà implementata per tutti gli utenti.

