Quest anno il Black Friday non riguarda solo le solite, e attesissime, categorie come smartphone, smartwatch e Smart TV, ma anche il mondo dell’automotive.

Merito del produttore cinese BYD che ha deciso di estendere la tradizione degli sconti anche alle sue auto elettriche e ibride plug-in, lanciando una campagna chiamata “Black Friday BYD” con incentivi che arrivano fino a 10.750 euro in caso di permuta. Vediamo di cosa si tratta.

BYD inaugura una promozione inedita per il mercato auto

La casa automobilistica cinese, ormai tra i principali player nel mercato europeo delle auto elettriche, ha scelto lanciare veri e propri sconti diretti sul prezzo di listino per tutto il mese di novembre, riservati a persone fisiche e imprese individuali in Italia, adottando una strategia che finora abbiamo sempre osservato in altre categorie come il settore della tecnologia o dell’abbigliamento, per citare i più attesi in questo periodo dell’anno.

Per accedere al massimo beneficio economico è necessario permutare un’auto di almeno cinque anni, ma BYD offre comunque riduzioni di prezzo anche senza alcuna permuta, rendendo l’offerta accessibile a una platea più ampia di clienti.

Sconti fino a 10.750 euro con le permute più datate

Il taglio più consistente riguarda la BYD Atto 3, il SUV compatto elettrico della casa cinese. Nella versione Design in stock dal 2024 lo sconto arriva a 10.750 euro, mentre per il modello nuovo con allestimento base si parla comunque di 9.350 euro.

Anche le altre vetture della gamma ottengono incentivi rilevanti. La berlina elettrica Seal, nella versione top di gamma, prevede uno sconto di 9.650 euro se in stock o di 7.000 euro se nuova.

Il SUV Sealion raggiunge fino a 8.570 euro, mentre l’ibrida plug-in Seal U DMi arriva a 10.040 euro di riduzione in caso di permuta di un veicolo con più di dieci anni.

Come comunicato dall’azienda, le auto più recenti (tra cinque e dieci anni di età) danno diritto a una riduzione minore, ma comunque nell’ordine di migliaia di euro. Chi non ha un’auto da permutare può comunque beneficiare di un piccolo sconto, rendendo la promozione interessante anche per nuovi acquirenti senza veicoli da rottamare.

Non tutta la gamma riceve però tagli di prezzo significativi. Infatti alcuni modelli, come la BYD Dolphin Surf, una delle auto più economiche del marchio, ottiene sconti modesti, nell’ordine di poche centinaia di euro, specialmente negli allestimenti base. Una scelta comprensibile considerando che il modello è già posizionato nella fascia più accessibile dell’offerta BYD.

Scadenze e modalità

La campagna “Black Friday BYD” è valida fino al 30 novembre 2025. Gli sconti variano in base al modello, all’anno del veicolo in stock e all’età dell’auto in permuta, con tutti i dettagli riportati nei documenti ufficiali del brand.

Ebbene, BYD mette in atto una mossa che potrebbe segnare un cambio di passo nel modo di promuovere le auto elettriche e fungere da precursore nella categoria, finendo per ispirare anche altri costruttori a proporre offerte stagionali più aggressive.