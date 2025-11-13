Dopo aver debuttato con i primi occhiali G1, Even Realities torna alla ribalta con una seconda generazione che punta tutto su design più sottile, nuove funzioni smart e un accessorio inedito che promette di cambiare radicalmente il modo in cui si interagisce con il dispositivo. Si chiamano Even G2 Display Smart Glasses, e possono essere controllati, in modo discreto e naturale, grazie al nuovo Even R1 Smart Ring, un anello intelligente che funge da controller e fitness tracker allo stesso tempo.

Un design più sottile ma anche più resistente e versatile per i nuovi occhiali intelligenti di Even Realities

Il nuovo modello migliora sotto quasi ogni aspetto rispetto ai precedenti Even G1, le aste risultano più sottili del 54% mantenendo la stessa leggerezza, mentre la resistenza agli agenti esterni cresce sensibilmente: per la prima volta infatti, gli occhiali sono certificati IP67 contro polvere e acqua. Anche l’autonomia è stata ottimizzata, si parla di due giorni completi di utilizzo, con una custodia di ricarica capace di fornire fino a sette ricariche aggiuntive, un salto notevole rispetto al giorno e mezzo garantito dal primo modello.

A bordo troviamo la nuova versione del motore ottico proprietario HAO, un sistema che combina micro proiettori LED, waveguide e lenti digitali per proiettare informazioni e notifiche in verde brillante, ma ora con maggiore profondità e nitidezza. La novità più interessante riguarda proprio la gestione del livello di visualizzazione: testi, prompt IA o messaggi possono apparire a profondità diverse, in modo da non sovrapporsi al contenuto principale e preservare la leggibilità. Inoltre, gli occhiali G2 di Even Realities supportano lenti graduate da -12 a +12 diottrie, diventando accessibili anche a chi già indossa occhiali correttivi.

La vera novità tuttavia, è rappresentata dal nuovo Even R1 Smart Ring, un accessorio che amplia le potenzialità degli occhiali senza aggiungere complessità visiva; realizzato in ceramica e acciaio chirurgico, l’anello integra una superficie touch piatta che consente di controllare l’interfaccia degli occhiali con gesti minimi, senza nemmeno sollevare il braccio o toccare le aste.

Ma non si tratta solo di un controller, all’interno dell’anello trovano spazio anche un sensore ottico per la frequenza cardiaca e un accelerometro per il conteggio dei passi, con i dati visibili direttamente sulle lenti degli occhiali G2; in sostanza, un accessorio alla Oura Ring ma perfettamente integrato nell’ecosistema Even.

Pur non raggiungendo il livello tecnico del Neural Band incluso nei Meta Ray-Ban Display, l’anello R1 riesce a unire discrezione, funzionalità e monitoraggio della salute, risultando un complemento naturale agli occhiali.

Sul fronte software, Even Realities introduce una nuova funzione di intelligenza artificiale chiamata Conversate, pensata per offrire supporto contestuale durante le conversazioni; in pratica, l’IA può fornire spiegazioni, contesto e domande di approfondimento in tempo reale, per poi generare un riepilogo con i punti chiave al termine del dialogo. Un’idea ambiziosa e potenzialmente invasiva che, come sottolinea la stessa azienda, va provata dal vivo per essere compresa appieno.

Gli occhiali G2 mantengono tute le funzionalità già viste nel modello precedente, tra cui traduzione istantanea, notifiche, teleprompter e interazione tramite comandi vocali o touchpad integrato, ma il nuovo approccio ibrido con il ring R1 punta a rendere l’esperienza più fluida e umana.

Gli Even G2 Display Smart Glasses sono già disponibili sul sito ufficiale del’azienda, al prezzo di 699 euro, mentre il nuovo ring R1 viene venduto a 269 euro. Per un periodo limitato, chi acquista gli occhiali potrà ottenere il ring e altri accessori con uno sconto del 50%, un’offerta interessante per chi vuole entrare subito nel nuovo ecosistema Even Realities.

I nuovi occhiali Even G2 rappresentano un passo deciso verso una tecnologia indossabile più naturale e meno invasiva, che non sostituisce lo smartphone ma lo integra in modo intelligente, lasciando libertà di movimento e interazione. La combinazione con l’anello R1 segna un’evoluzione interessante nel mondo dei wearable multifunzione, dove il controllo gestuale e il monitoraggio della salute iniziano a fondersi in un’unica esperienza.