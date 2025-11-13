Aqara ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma, con il lancio di FP300, un sensore di presenza e movimento 5 in 1 con mmWave che va ad arricchire l’ecosistema di prodotti dell’azienda per la Smart Home. Il nuovo dispositivo sarà disponibile per l’acquisto da questa settimana, anche su Amazon Italia. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Le caratteristiche del nuovo sensore

Il nuovo Aqara FP300 combina tecnologie di rilevamento PIR e a onde millimetriche (mmWave) oltre che sensori luce, temperatura e umidità per garantire un rilevamento della presenza preciso, affidabile e rapido. Sfruttando l’apprendimento AI, FP300 è in grado di rilevare anche i più piccoli movimenti di persone ferme, con un angolo di visione di 120° e un raggio di funzionamento che arriva a 6 metri.

Grazie agli algoritmi AI, inoltre, è possibile ridurre i falsi allarmi e filtrare i rilevamenti di piccoli animali, robot aspirapolvere e le interferenze ambientali. Alimentato a batteria (da due batterie CR245), il sensore può garantire un‘autonomia di circa due anni (in modlaità Thread, in modalità Zigbee si arriva a 3 anni).

Tra le caratteristiche troviamo il supporto integrato a Thread e Zigbee oltre alla compatibilità con Matter. Come tanti altri prodotti Aqara, il dispositivo funziona senza problemi con la maggior parte delle piattaforme per la Smart Home, tra cui Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings.

Tramite l’app Aqara Home, in modalità Zigbee, è possibile accedere a varie impostazioni personalizzate per adattare il funzionamento alle proprie necessità. Si tratta, quindi, di un prodotto completo e ricco di funzionalità che può rappresentare la soluzione giusta per tantissimi utenti.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Aqara FP300 è disponibile da subito e sarà acquistabile su Amazon Italia a partire dal 14 novembre con un prezzo di listino di 49,99 euro. Utilizzando il codice FP300EU11 è possibile ottenere uno sconto del 15%.