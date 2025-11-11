Il Single’s Day 2025 rischia di essere più interessante dell’imminente Black Friday? Questo forse no ma le offerte pazze a cui stiamo assistendo nelle ultime ore, capitanate da una promo assurda di AliExpress, potrebbero essere l’occasione giusta per togliersi qualche sfizio o partire con lo shopping natalizio.
Il colosso cinese dell’e-commerce non è l’unico a proporre interessanti offerte per celebrare la Festa dei single: anche Amazon e MediaWorld, tra gli altri, non sono rimasti a guardare e stanno proponendo interessantissime offerte. In questa news andiamo a riepilogare le migliori disponibili, suddividendole per catena e per categoria di prodotto.
La promo di AliExpress per il Single’s Day
Per il Single’s Day, AliExpress ha lanciato le offerte della Promozione dell’11.11, valida fino al 19 novembre 2025, ma che oggi gode di una marcia in più: oltre agli sconti fino all’80% e a ricchissimi coupon sconto, pagando con PayPal è possibile usufruire di 9 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 18 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro. Trovate qua tutti i dettagli della promozione.
Non dimentichiamoci poi della promozione Team Up & Cashback (ve ne abbiamo parlato qua nel dettaglio): consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra. Attualmente siamo al secondo livello (5% di cashback).
Le migliori offerte di AliExpress per il Single’s Day
Esaurito il recap sui dettagli della Promozione dell’11.11 targata AliExpress, andiamo quindi a proporvi le migliori offerte attualmente disponibili sul portale del colosso cinese dell’e-commerce.
Smartphone e Tablet
- POCO X7 5G Versione Globale Dimensity 7300-Ultra 6.67” 1.5K AMOLED Display Curvo a 137€ invece di 249€ usando il coupon D11IT20 / IT20 / SDTUTTOA20 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Samsung Galaxy S25 Edge | 256GB a 418,91€ invece di 669€ su AliExpress, pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto e con cashback fino al 12% (7% base unendoti al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech)
- Samsung Galaxy S25, 12GB/256GB, AI Smartphone, 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 50MP, 4000mAh a 409,79€ invece di 679€ su AliExpress, con cashback fino al 12% (7% base unendoti al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech)
- Samsung Galaxy A56 5G Versione Medio Oriente Exynos 1580, Display Super AMOLED 6,7” 120Hz, 50MP, 5000mAh, NFC, IP67 a 207€ invece di 329€ usando il coupon D11IT40 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- POCO F7 5G Versione Europea Snapdragon 8s Gen 4 6500mAh 90W 6.83” 1.5K 120Hz AMOLED 50MP OIS a 246€ invece di 399€ usando il coupon D11IT40 / IT40 / SDTUTTOA40 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Realme GT 7T 5G Versione Globale Dimensity 8400 Max 6.8” AMOLED 7000mAh 120W a 274€ invece di 349€ usando il coupon D11IT40 / IT40 / SDTUTTOA40 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- HONOR 400 Pro 5G Smartphone 6.7” AMOLED Snapdragon 8 Gen 3 MagicOS 9.0 200MP AI Ultra HD 6000mAh 100W SuperCharge eSIM a 395€ invece di 499€ usando il coupon D11IT75 / IT75 / SDTUTTOA75 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Xiaomi 15 a 509€ invece di 799€ usando il coupon D11IT75 / IT75 / SDTUTTOA75 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- HONOR Pad X8a a 72€ invece di 129€ usando il coupon D11IT12 / IT12 / SDTUTTOA12 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Xiaomi Pad 7 Snapdragon 7+ Gen 3, 11.2” 3.2K 144Hz, 8850mAh, 13MP a 169€ invece di 229€ su AliExpress usando il coupon D11IT20 / IT20 / SDTUTTOA20 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto + cashback fino al 12% (7% base unendoti al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech)
- OnePlus Pad 2 Snapdragon 8 Gen 3 12GB+256GB 12.1” 144Hz Schermo a 241€ invece di 349€ usando il coupon D11IT40 / IT40 / SDTUTTOA40 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
Smartwatch e cuffie
- OnePlus Buds Pro 3 Auricolare con cancellazione del rumore e Audio spaziale a 76€ invece di 119€ usando il coupon D11IT12 / IT12 / SDTUTTOA12 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- OnePlus Watch 3 SmartWatch Versione globale Wear OS di Google a 126,02€ invece di 259€ usando il coupon D11IT20 / IT20 / SDTUTTOA20 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Originale Sony WH-1000XM6 Cuffie wireless con cancellazione del rumore HD a 279€ invece di 349€ usando il coupon D11IT40 / IT40 / SDTUTTOA40 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
Altri prodotti
- JONR Robot Aspirapolvere P20 Pro con Stazione all-in-one a 176,76€ invece di 399€ usando il coupon SDTUTTOA20 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- AMD Ryzen 7 9800X3D Nuovo processore 3D V-Cache 8C/16T fino a 5,2 GHz a 320€ invece di 449€ usando il coupon SDTUTTOA60 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Sony Playstation 5 Slim Digital Edition Console 825 GB SSD a 335€ invece di 499€ usando il coupon D11IT60 / IT60 / SDTUTTOA60 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Insta360 X5 Camera Waterproof 8K 360° Action Cam a 347,81€ invece di 499€ usando il coupon D11IT60 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
- Nintendo Switch 2 Console con Mario Kart World EU a 382,37€ invece di 561,71€ pagando con PayPal e usando il coupon D11IT75 / IT75 / SDTUTTOA75 per ottenere l’ulteriore sconto
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 436,99€ invece di 529,99€ usando il coupon D11IT75 e pagando con PayPal per ottenere l’ulteriore sconto
Le migliori offerte di Amazon per il Single’s Day
Amazon non ha “reagito” con una promozione vera e propria dedicata al Single’s Day ma, come sappiamo, il colosso statunitense dell’e-commerce è solito non farsi trovare impreparato in queste occasioni. Ecco quindi una lista delle migliori offerte disponibili al momento.
Smartphone, smartwatch e cuffie
- Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP, Display 6.72″ FHD+ 120Hz, Batteria 5200mAh a 148,20€ invece di 199€
- Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Resistente agli urti a 269€ invece di 379€
- Samsung Galaxy Watch8 Classic (White, BT, 46mm) con ghiera girevole, Galaxy AI, 3nm Chip, One UI 8 a 361,33€ invece di 529€
- Nothing Ear cuffie bluetooth con Audio Hi-Res, Cancellazione attiva del rumore intelligente, Equalizzatore avanzato e fino a 40.5 ore di ascolto – Bianco a 89,9€ invece di 129€
- Bowers & Wilkins Px7 S2e cuffie sovrauricolari con cancellazione del rumore (edizione limitata rosso rubino) a 259,99€ invece di 304,69€
Altri prodotti
- Apple MacBook Pro 2025 con chip M5 (CPU 10 core, GPU 10 core), 14,2” Liquid Retina XDR, 24GB RAM, 1TB SSD – Argento a 2118,99€ invece di 2349€
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile Touch 14” WUXGA, Ryzen 7 5700U, 8GB RAM, 512GB SSD, Penna inclusa a 629€ invece di 749€
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD, Intel Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 a 569€ invece di 673,50€
- LG OLED evo AI C5 TV 42” Smart TV 4K, α9 Gen8, Dolby Vision & Atmos, GSYNC 4K@144Hz, Alexa, OLED42C54LA 2025 a 662,92€ invece di 998,99€
- LG OLED evo AI C5 TV 48” Smart TV 4K, α9 Gen8, Dolby Vision & Atmos, VRR, GSYNC, OLED48C56LB 2025 a 779,22€ invece di 1099,99€
- Hisense TV 55” Mini-LED 144Hz 4K 2025 55U72Q, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, Atmos 2.1, Alexa a 381€ invece di 489€
- TCL 65T6C 65” QLED TV 4K HDR Fire TV (Dolby Vision e Atmos, Alexa integrata) a 389€ invece di 499€
- DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere 19.500Pa, Lavaggio 45°C, Auto-pulizia, Evita 240 oggetti a 1.099€ invece di 1.299€
Le migliori offerte di MediaWorld per il Single’s Day
MediaWorld ha invece scelto di celebrare il Single’s Day con una promozione dedicata ai possessori della tessera MW Club (richiedibile gratuitamente previa registrazione) che permette di risparmiare il 22% (a carrello) su tantissimi prodotti. Ecco le migliori occasioni.
Smartphone e tablet
- SAMSUNG Galaxy Z Fold7 256GB, Blue Shadow a 1559,99€ invece di 1999,99€ su MediaWorld
- ONEPLUS 13R, 256GB, Black a 443,81€ invece di 568,99€ su MediaWorld
- SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra WiFi, 512GB, 14,6″, Gray a 1044,42€ invece di 1339€ su MediaWorld
- SAMSUNG Galaxy Tab S11 WiFi, 256GB, 11″, Gray a 701,22€ invece di 899€ su MediaWorld
- XIAOMI Pad 7 + Keyboard, 128GB, 11,2″, Blue a 287,82€ invece di 369€ su MediaWorld
Altri prodotti
- PHILIPS 65OLED770 – TV OLED 65″ 4K UHD, Dolby Vision & Atmos, Titan OS, Ambilight a 1012€ invece di 1299€ su MediaWorld
- SAMSUNG Odyssey OLED G9 G91SD – Monitor Gaming 49″ WQHD 5120×1440, 0,03 ms, 144 Hz a 763€ invece di 979€ su MediaWorld
- LG UltraGear OLED 32GX850A – Monitor 31,5″ UHD 4K 3840×2160, 0,03 ms, 330 Hz a 677€ invece di 869€ su MediaWorld
- DJI Mini 4K – Drone a 233€ invece di 299€ su MediaWorld
- INSTA360 Ace Pro 2 – Action Camera (doppia batteria) a 365€ invece di 469€ su MediaWorld
Il Black Friday 2025 è dietro l’angolo
Il Single’s Day è solo una sorta di antipasto per il Black Friday, ricorrenza che sulla carta cadrà venerdì 28 novembre 2025 ma che in realtà è ormai diventata un vero e proprio periodo che si scatenerà nella seconda metà di novembre. Per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
