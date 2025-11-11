Il Single’s Day 2025 rischia di essere più interessante dell’imminente Black Friday? Questo forse no ma le offerte pazze a cui stiamo assistendo nelle ultime ore, capitanate da una promo assurda di AliExpress, potrebbero essere l’occasione giusta per togliersi qualche sfizio o partire con lo shopping natalizio.

Il colosso cinese dell’e-commerce non è l’unico a proporre interessanti offerte per celebrare la Festa dei single: anche Amazon e MediaWorld, tra gli altri, non sono rimasti a guardare e stanno proponendo interessantissime offerte. In questa news andiamo a riepilogare le migliori disponibili, suddividendole per catena e per categoria di prodotto.

La promo di AliExpress per il Single’s Day

Per il Single’s Day, AliExpress ha lanciato le offerte della Promozione dell’11.11, valida fino al 19 novembre 2025, ma che oggi gode di una marcia in più: oltre agli sconti fino all’80% e a ricchissimi coupon sconto, pagando con PayPal è possibile usufruire di 9 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 18 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro. Trovate qua tutti i dettagli della promozione.

Non dimentichiamoci poi della promozione Team Up & Cashback (ve ne abbiamo parlato qua nel dettaglio): consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra. Attualmente siamo al secondo livello (5% di cashback).

Le migliori offerte di AliExpress per il Single’s Day

Esaurito il recap sui dettagli della Promozione dell’11.11 targata AliExpress, andiamo quindi a proporvi le migliori offerte attualmente disponibili sul portale del colosso cinese dell’e-commerce.

Le migliori offerte di Amazon per il Single’s Day

Amazon non ha “reagito” con una promozione vera e propria dedicata al Single’s Day ma, come sappiamo, il colosso statunitense dell’e-commerce è solito non farsi trovare impreparato in queste occasioni. Ecco quindi una lista delle migliori offerte disponibili al momento.

Le migliori offerte di MediaWorld per il Single’s Day

MediaWorld ha invece scelto di celebrare il Single’s Day con una promozione dedicata ai possessori della tessera MW Club (richiedibile gratuitamente previa registrazione) che permette di risparmiare il 22% (a carrello) su tantissimi prodotti. Ecco le migliori occasioni.

Il Black Friday 2025 è dietro l’angolo

Il Single’s Day è solo una sorta di antipasto per il Black Friday, ricorrenza che sulla carta cadrà venerdì 28 novembre 2025 ma che in realtà è ormai diventata un vero e proprio periodo che si scatenerà nella seconda metà di novembre. Per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.