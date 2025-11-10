Il Black Friday si avvicina e, in vista di quello che è uno dei periodi più ricchi di offerte dell’anno, Narwal scalda i motori proponendo sconti fino a 930 euro nei bundle con accessori sui propri migliori robot (si tratta di modelli molto recenti).

Queste offerte sono disponibili da oggi sia sul sito di uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo, nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti, e andranno avanti fino al 19 novembre 2025.

Narwal lancia la promo “Early Black Friday”

Tra Single’s Day e Black Friday, Narwal va a collocare una interessantissima promozione chiamata Early Black Friday, già attiva dalla mezzanotte di oggi (lunedì 10 novembre 2025) e che andrà avanti fino al 19 novembre 2025, che permette ai potenziali clienti di approfittare delle migliori offerte dell’anno con sconti fino a 930 euro e bundle che includono accessori utili per un anno di utilizzo.

Narwal: i robot in offerta bundle con un anno (o due anni) di accessori

Narwal Flow è una delle più recenti aggiunte al catalogo dell’azienda, un robot innovativo ed efficace che garantisce pulizia completa su tutte le superfici. Integra il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Questo robot è accompagnato da una base standard, che integra lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, o da una base compatta (da 28 cm) che mantiene le stese funzioni e aggiunge lo scarico automatico e il dosaggio del detergente in un formato più sottile.

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano.

Narwal: gli altri robot in offerta “Early Black Friday”

Al netto dei due robot di punta che vengono proposti in promozione con i bundle per l’utilizzo annuale (o da due anni) senza preoccupazioni, Narwal include nella promozione anche altri tre robot che saranno scontati a partire dal 13 novembre 2025 su Amazon.

Partiamo da Narwal Freo Z10, soluzione più concreta (ed economica) rispetto al modello Ultra sopra-citato. Esso offre le spazzole DualFlow anti-groviglio e il sistema EdgeReach che, combinati, mantengono un’igiene profonda e riducono al minimo le manutenzioni. Questo robot è perfetto per le case in cui sono presenti animali.

Proseguiamo con Narwal X10 Pro, un robot aspirapolvere sottile, agile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata.

Chiudiamo con Narwal Freo S, soluzione entry-level del catalogo dell’azienda. Si tratta di un dispositivo pensato per coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere. Esso cerca di sorprendere con la sua affidabilità: gode della base auto-svuotante e di funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

L’iniziativa “Spin to Win” di Narwal

Sul sito ufficiale del produttore cinese, è possibile inoltre usufruire di un’altra iniziativa, attiva dal 10 novembre fino all’1 dicembre 2025, chiamata Spin to Win, una sorta di “Ruota della fortuna”.

Per partecipare, è necessario iscriversi con il proprio indirizzo e-mail e “girare la ruota” per ottenere un premio sicuro tra cinque possibili: un Narwal Flow, un Freo Z 10 Ultra o buoni sconto (50, 30 o 10 euro) che possono essere usati su qualsiasi robot aspirapolvere presente sul sito ufficiale.

Il Black Friday 2025 è dietro l’angolo

Queste offerte targate Narwal sono solo alcune delle proposte già disponibili in vista del Black Friday, ricorrenza che sulla carta cadrà venerdì 28 novembre 2025 ma che in realtà è ormai diventata un vero e proprio periodo che si scatenerà nella seconda metà di novembre.

In realtà, nel corso del weekend abbiamo già assistito a tantissime offerte incredibili per il Single’s Day, primo vero antipasto proprio al Black Friday. Per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.