Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un’esplosione di dispositivi indossabili che integrano l’intelligenza artificiale nel quotidiano. Dopo pendenti e bracciali intelligenti come Friend e Amazon Bee, arriva ora un dispositivo ancora più discreto: si chiama Stream Ring ed è il primo anello smart progettato per catturare le parole e i pensieri “nel momento stesso in cui nascono”.

Dietro al progetto c’è Sandbar, una nuova azienda fondata da ex membri del team di CTRL-Labs, la startup specializzata in interfacce neurali che nel 2019 era stata acquisita da Meta. Dopo anni di ricerca sulla comunicazione uomo-macchina, il team ha deciso di applicare ciò che ha imparato in un prodotto più personale e immediato, pensato per diventare una vera estensione della mente.

Un anello che ascolta, ma solo quando vuoi tu

A prima vista, Stream Ring si presenta come un anello in alluminio dal design elegante e pulito, con un interno in resina nera che garantisce comfort anche durante un uso prolungato. Sul lato esterno, una piccola piattaforma ovale ospita un pulsante multifunzione e un microfono discreto, protetto da due minuscole aperture. L’azienda sottolinea che il dispositivo non resta sempre in ascolto: la registrazione parte solo premendo fisicamente il pulsante, evitando qualsiasi rischio di captazione involontaria.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare pensieri e riflessioni in appunti digitali in modo naturale e immediato. Basta un sussurro – letteralmente – per registrare la propria voce, anche in ambienti affollati. Subito dopo, l’app Stream su iOS trascrive automaticamente il messaggio, creando note facilmente consultabili. È un approccio che ricorda, per filosofia, la funzione “AI Companion” introdotta da Friend, ma con un focus molto più intimo e personale.

L’intelligenza artificiale che parla con la tua voce

Una delle funzioni più curiose è l’“Inner Voice”, un assistente AI che interagisce con l’utente in modo naturale e personalizzato. La particolarità? Durante la configurazione iniziale, Stream Ring registra brevi campioni vocali dell’utente e li utilizza per replicarne il timbro. In questo modo, quando l’anello risponde o pone domande “riflessive”, lo fa con la tua stessa voce, creando un effetto sorprendentemente realistico.

Sandbar parla di “estensione del sé” piuttosto che di semplice gadget: l’anello diventa un compagno digitale che aiuta a elaborare idee, a ricordare note o a strutturare riflessioni in tempo reale. È un approccio più sottile rispetto a quello di Friend, che punta invece sulla componente sociale e relazionale, con un’intelligenza artificiale dotata di una personalità propria.

Oltre alla funzione di registrazione, Stream Ring integra anche comandi musicali tramite gesture capacitive. Un singolo tap serve per avviare o mettere in pausa la riproduzione; due tocchi passano al brano successivo, mentre uno swipe regola il volume. L’anello si collega via Bluetooth e può essere usato sia con che senza cuffie.

Il tutto è accompagnato da feedback aptici leggeri, che confermano ogni interazione senza bisogno di guardare lo schermo. Anche il sistema di ricarica è pensato per l’uso quotidiano: una piccola base piatta con supporto a U che abbraccia il bordo dell’anello, semplice da posizionare e da portare in viaggio.

Sicurezza e autonomia per tutto il giorno

Sandbar afferma che i dati vocali vengono crittografati end-to-end, un aspetto non scontato in un momento storico in cui privacy e AI sono spesso in tensione. Nessuna registrazione viene inviata o trascritta senza l’attivazione diretta dell’utente.

Quanto alla batteria, Stream Ring promette un’intera giornata di utilizzo, con ricarica completa in poche ore. L’app Stream, nella versione base, consente di gestire note e chat illimitate, mentre la versione Pro sblocca funzioni extra e interazioni personalizzate. Il piano Pro sarà disponibile a 10 dollari al mese, ma chi preordina l’anello riceverà 3 mesi gratuiti.

Prezzo e disponibilità

Stream Ring è già disponibile in preordine sul sito ufficiale Sandbar in due varianti cromatiche: silver al prezzo di 249 dollari e gold a 299 dollari. Le spedizioni negli Stati Uniti sono previste per l’estate 2026, ma non è da escludere che il prodotto arrivi anche in Europa nei mesi successivi, compreso il mercato italiano.

Considerando la crescente attenzione verso i dispositivi AI compatti e discreti, soprattutto dopo i casi di Humane AI Pin e Rabbit R1, Stream Ring potrebbe rappresentare una nuova categoria di wearable “mentali”, orientati non tanto alla fitness o alle notifiche, quanto alla gestione intelligente dei pensieri e della memoria personale.