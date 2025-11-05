Satispay festeggia il traguardo dei 6 milioni di utenti, e per l’occasione lancia una novità: si tratta del servizio Satispay Paga in 3, pensato per offrire tutti i vantaggi del Buy Now Pay Later (BNPL) a tutta la community di clienti ed esercenti. Scopriamo tutti i dettagli sul servizio, che riguarda negozi fisici e online.

Satispay annuncia Paga in 3: rate senza interessi nei negozi fisici e online

Satispay annuncia il lancio del servizio Paga in 3, che consente di pagare in 3 rate in tutti i negozi fisici e online convenzionati, senza dover compilare moduli, presentare documenti o avere a che fare con lunghe attese. Il rilascio inizia oggi stesso e proseguirà nelle prossime settimane.

La novità è pensata per rendere gli acquisti più leggeri: non ci sono interessi, e tutto avviene direttamente attraverso l’applicazione. Satispay ha progettato un servizio di BNPL che abbatte anche per il canale fisico qualsiasi complessità: l’utente paga e l’esercente accetta, esattamente come in ogni pagamento Satispay.

Sono già più di 400.000 gli esercenti del circuito, tra cui spiccano non solo grandi aziende come IKEA, Prénatal, Gamelife, Tigros e Grimaldi Lines, ma anche ristoranti, farmacie, hotel e così via. Anche i piccoli negozianti potranno beneficiare di questa opportunità già consolidata per gli shop online.

“Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo del trend del buy now pay later, scegliendo di attendere il momento giusto per portarne tutti i vantaggi alla nostra community“, ha commentato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay. “Ora che abbiamo 6 milioni di utenti, con oltre 400 mila esercenti il momento è arrivato. In Italia BNPL è già utilizzato per il 17% dei pagamenti online, ma solo il 4% per i pagamenti fisici. Questa discrepanza evidenzia la necessità di rendere il servizio più accessibile ai piccoli negozianti, che spesso rischiano di essere meno competitivi non avendo accesso a questo genere di innovazione, supportando al contempo i consumatori che devono giornalmente affrontare spese di ogni tipo – dalla spesa, all’acquisto di nuovi occhiali, al materiale scolastico per figli, a prenotare un soggiorno o comprare un regalo. Il lancio di questo nuovo prodotto conferma la missione: fornire strumenti che aiutino gli utenti a gestire e dare maggior valore al proprio denaro; e che generino impatto positivo anche sugli esercenti che aderiscono al nostro circuito“.

“Satispay è usata ogni giorno da milioni di persone che sono abituate alla semplicità del nostro sistema e si aspettano giustamente di ritrovarla in ogni nuovo servizio“, ha aggiunto Dario Brignone, co-founder e CIO. “Per questo abbiamo lavorato moltissimo perché Paga in 3 potesse arrivare sul mercato con le stesse caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono e fanno sì che le persone ci scelgano come metodo di pagamento. Dare la possibilità di rateizzare anche nel canale fisico senza in alcun modo dover chiedere all’utente o all’esercente di esplicitare la richiesta, o modificare il modo in cui effettua o accetta il pagamento è il risultato a cui volevamo arrivare per abbattere anche in questo caso ogni tipo di barriera e siamo estremamente soddisfatti dell’esperienza d’uso raggiunta“.

Come funziona il nuovo servizio Paga in 3? Il pagamento in 3 rate di Satispay è utilizzabile per i pagamenti in negozio e online di almeno 30 euro: l’operazione avviene tutta tramite l’app, con lo stesso procedimento di pagamento di sempre. Al momento del pagamento, l’utente inserisce l’importo totale e seleziona l’opzione “Paga in 3”. L’apertura di una schermata di riepilogo consente di controllare il piano rateale e, solo dopo averlo accettato, di inviare il pagamento all’esercente.

Dopo l’invio, l’utente riceverà una mail di conferma del pagamento della prima rata, insieme al riepilogo delle due rate successive. Dopo un mese e dopo 2 mesi, le restanti due rate verranno addebitate sulla disponibilità del wallet. L’utente riceverà una notifica prima della scadenza, come promemoria, così che possa verificare di avere fondi sufficienti nel proprio wallet per poter completare il pagamento.

Per conoscere quali negozi aderiscono al servizio, è sufficiente aprire l’applicazione Satispay e attivare il filtro “Paga in 3”.