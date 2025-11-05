MOVA continua a rafforzare la sua gamma di prodotti con il lancio di MOBIUS 60, un modello che segna un vero e proprio punto di svolta per l’azienda. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con svuotamento automatico che punta a diventare un riferimento per gli utenti, basandosi sul concetto di AI-Zoned Custom Cleaning, per una pulizia precisa e in grado di adattarsi a ogni tipo di pavimento. Il robot può cambiare in automatico il panno da utilizzare, in base alla superficie da pulire. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo robot aspirapolvere.

Un nuovo punto di riferimento per MOVA

Il nuovo MOVA MOBIUS 60 può contare sul sistema di lavaggio multi-tessuto con cambio automatico del panno. Sfruttando il riconoscimento con AI, il robot aspirapolvere è in grado di identificare il luogo da pulire, considerando sia il tipo di stanza che il materiale del pavimento.

In questo modo, MOBIUS 60 è in grado di abbinare automaticamente il mocio da usare e la formula detergente migliore, in base al tipo di pavimento. Questo sistema permette di massimizzare la qualità della pulizia, garantendo, nello stesso tempo, una completa automatizzazione.

Il robot può alternare il Plush Mop (giallo), dedicato agli spazi abitativi con pavimenti in legno o laminato, al ThermoHold Mop (rosso), pensato per offrire la pulizia migliore nelle cucine e nelle sale da pranzo, rimuovendo anche le macchie più ostinate. C’è poi HyperClean Mop (blu), ideale per aree aperte e per i percorsi quotidiani e in grado di garantire una pulizia efficace, rimuovendo anche impronte e peli di animali domestici. Il sistema DuoSolution, inoltre, può erogare la migliore formula detergente per ogni ambiente.

Per la rimozione delle macchie più ostinate e del 99,99% di batteri e virus dalle fibre del mocio, inoltre, è presente il sistema ThermoWash System a 100°C, per la sterilizzazione ad alta temperatura. Il processo è completato dalla sterilizzazione UV nella stazione base. Il robot misura 350 x 350 x 89,5 mm e può contare su una batteria da 6.400 mAh. C’è anche la possibilità di sfruttare l’assistente vocale intelligente.

Da segnalare anche la presenza del motore TurboForce8, una soluzione esclusiva di MOVA che permette di raggiungere una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, con un rumore contenuto. Il motore è in grado di lavorare in abbinamento alla doppia spazzola a rullo TroboWave. Per superare gli ostacoli, fino a 8 cm, è possibile sfruttare il sistema StepMaster 2.0 che consente al robot di superare binari, giocattoli e altri ostacoli.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo MOBIUS 60 è disponibile da subito sul mercato italiano ed è acquistabile tramite il sito ufficiale di MOVA. Il prezzo ufficiale è di 1.499 euro.