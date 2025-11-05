Parallelamente alle novità del panorama smartphone, Motorola ha ufficializzato le Motorola Moto Buds Bass, l’ultima aggiunta alla gamma Moto Things.

Si tratta di un paio di cuffie true wireless economiche che combinano suono potente (ricco di bassi), cancellazione attiva del rumore adattiva, qualità costruttiva che punta alla resistenza e alla durata nel tempo, un bel design e tanta autonomia. Andiamo a scoprire tutti i segreti di queste cuffie.

Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 1

Le Motorola Moto Buds Bass sono ufficiali

Si chiamano Motorola Moto Buds Bass le nuove cuffie della Casa Alata che, nonostante un prezzo contenuto, non disdegnano di offrire un bel design idrorepellente (ottimo per l’uso in qualsiasi circostanza) e un’esperienza d’ascolto appagante.

Dotate di driver dinamici da 12,4 mm, combinano suono potente (ricco di bassi profondi e alti cristallini) con certificazione Hi-Res Audio. Ogni cuffia dispone di 3 microfoni con sistema CrystalTalk AI che rende possibili chiamate super nitide (grazie alla cancellazione dell’eco, alla soprressione del rumore ambientale e alla riduzione del rumore del vento).

Abbiamo poi la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 50 dB con tre modalità di utilizzo: trasparenza, adattiva e cancellazione del rumore. In modalità adattiva, le cuffie regoleranno in autonomia il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante.

Le Motorola Moto Buds Bass offrono inoltre un’ottima autonomia: abbiamo 9 ore di riproduzione con una singola carica delle cuffie (senza ANC) e saliamo a 43 ore complessive con la custodia di ricarica che dispone di una porta USB-C per la ricarica.

Motorola Moto Buds Bass uff

Specifiche tecniche di queste cuffie

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Motorola Moto Buds Bass.

  • Dimensioni (custodia di ricarica): 60 49 24,3 mm
  • Peso (complessivo): 51 grammi
  • Audio: driver dinamici da 12,4 mm
    • 3 microfoni per cuffia + ENC
    • ANC fino a 50 dB (off, trasparenza, adattiva, cancellazione del rumore)
    • certificazione Hi-Res Audio
  • Connettività: Bluetooth 5.3
  • Autonomia (senza ANC): 9 ore di riproduzione (solo cuffie), 43 ore di riproduzione (con custodia di ricarica)
  • Ricarica della custodia: 90 minuti

Immagini di queste cuffie

Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 4
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 5
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 6
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 7
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 8
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 9
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 10
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 11
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 12
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 13
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 14
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 15
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 16
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 17
Motorola annuncia le Moto Buds Bass, cuffie economiche con ANC e tanta autonomia 18

Disponibilità e prezzo delle Motorola Moto Buds Bass

Le nuove Motorola Moto Buds Bass sono già acquistabili sul sito ufficiale di Motorola in tre colorazioni prese dal catalogo PANTONE (Blue JewelDark ShadowPosy Green) al prezzo di 59,99 euro. Queste cuffie arriveranno presto anche su Amazon.

