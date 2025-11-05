Parallelamente alle novità del panorama smartphone, Motorola ha ufficializzato le Motorola Moto Buds Bass, l’ultima aggiunta alla gamma Moto Things.
Si tratta di un paio di cuffie true wireless economiche che combinano suono potente (ricco di bassi), cancellazione attiva del rumore adattiva, qualità costruttiva che punta alla resistenza e alla durata nel tempo, un bel design e tanta autonomia. Andiamo a scoprire tutti i segreti di queste cuffie.
Indice:
Le Motorola Moto Buds Bass sono ufficiali
Si chiamano Motorola Moto Buds Bass le nuove cuffie della Casa Alata che, nonostante un prezzo contenuto, non disdegnano di offrire un bel design idrorepellente (ottimo per l’uso in qualsiasi circostanza) e un’esperienza d’ascolto appagante.
Dotate di driver dinamici da 12,4 mm, combinano suono potente (ricco di bassi profondi e alti cristallini) con certificazione Hi-Res Audio. Ogni cuffia dispone di 3 microfoni con sistema CrystalTalk AI che rende possibili chiamate super nitide (grazie alla cancellazione dell’eco, alla soprressione del rumore ambientale e alla riduzione del rumore del vento).
Abbiamo poi la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 50 dB con tre modalità di utilizzo: trasparenza, adattiva e cancellazione del rumore. In modalità adattiva, le cuffie regoleranno in autonomia il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante.
Le Motorola Moto Buds Bass offrono inoltre un’ottima autonomia: abbiamo 9 ore di riproduzione con una singola carica delle cuffie (senza ANC) e saliamo a 43 ore complessive con la custodia di ricarica che dispone di una porta USB-C per la ricarica.
Specifiche tecniche di queste cuffie
Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Motorola Moto Buds Bass.
- Dimensioni (custodia di ricarica): 60 x 49 x 24,3 mm
- Peso (complessivo): 51 grammi
- Audio: driver dinamici da 12,4 mm
- 3 microfoni per cuffia + ENC
- ANC fino a 50 dB (off, trasparenza, adattiva, cancellazione del rumore)
- certificazione Hi-Res Audio
- Connettività: Bluetooth 5.3
- Autonomia (senza ANC): 9 ore di riproduzione (solo cuffie), 43 ore di riproduzione (con custodia di ricarica)
- Ricarica della custodia: 90 minuti
Immagini di queste cuffie
Disponibilità e prezzo delle Motorola Moto Buds Bass
Le nuove Motorola Moto Buds Bass sono già acquistabili sul sito ufficiale di Motorola in tre colorazioni prese dal catalogo PANTONE (Blue Jewel, Dark Shadow e Posy Green) al prezzo di 59,99 euro. Queste cuffie arriveranno presto anche su Amazon.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Svelata la Polestar 4, un SUV coupé con Google a bordo
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo