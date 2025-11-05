JBL amplia la sua gamma di cuffie dedicate ai bambini con un nuovo modello: stiamo parlando delle JBL Junior FREE ovvero le prime cuffie open-ear dell’azienda progettate appositamente per i più piccoli in quanto uniscono la tecnologia JBL OpenSound con il sistema Safe Sound, offrendo un ascolto di qualità ma con un occhio di riguardo alla sicurezza dell’udito.

JBL Junior Free uniscono tecnologia sonora e sicurezza

Le JBL Junior FREE permettono ai bambini di godersi musica, video o lezioni online senza isolarsi completamente dal mondo esterno grazie al classico approccio open-ear che lascia il condotto uditivo libero in modo da poter continuare a percepire i suoni dell’ambiente circostante. Il volume resta sempre entro una soglia sicura, grazie al limite di 85 dB che è stato pensato dall’azienda per proteggere l’udito in fase di crescita.

La sicurezza passa anche dal controllo genitoriale. Attraverso l’app JBL Headphones, i genitori possono monitorare in tempo reale volume, durata d’ascolto e abitudini dei figli, ricevendo report giornalieri o settimanali con i livelli di esposizione sonora. È possibile anche impostare limiti di tempo o di volume, garantendo un uso responsabile del dispositivo.

Design studiato per le orecchie dei bambini

Il design delle JBL Junior FREE è stato testato direttamente con bambini per adattarsi a diverse forme e dimensioni di orecchie. Le cuffie si presentano come classiche open-ear con una costruzione leggera e morbida realizzata con materiali in silicone anallergico. La fascia posteriore flessibile assicura una vestibilità comoda e stabile, anche con la crescita del bambino.

Per quanto concerne l’interfaccia di utilizzo, l’azienda ha puntato su un’interfaccia semplice e intuitiva, con pulsanti più grandi e facilmente riconoscibili. Le cuffie sono resistenti agli schizzi (IPX4) e offrono 10 ore di autonomia, a cui si aggiungono 3 ore extra con soli 10 minuti di ricarica rapida. Il Bluetooth con connessione multipoint permette di associare due dispositivi contemporaneamente.

JBL non ha trascurato l’aspetto creativo e ha integrato alcune chicche interessanti: per esempio la confezione delle Junior FREE può essere trasformata in un supporto per smartphone, e all’interno sono inclusi adesivi colorati e lettere con cui personalizzare le cuffie.

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere la popolarità dell’ascolto open-ear tra gli adulti. Con JBL Junior FREE estendiamo questa libertà anche ai bambini,” ha dichiarato Carsten Olesen, presidente della divisione Consumer Audio di Harman. “Combinando Safe Sound e OpenSound, offriamo un’esperienza sonora coinvolgente e sicura, progettata specificamente per loro.”

Prezzo, colori e disponibilità

Le nuove JBL Junior FREE saranno disponibili da metà novembre in tre varianti di colore, Purple, Teal e Peach, al prezzo di 69,99 euro sul sito ufficiale jbl.com. Al momento della stesura di questo articolo, le cuffie non sono disponibili né sul sito ufficiale né su Amazon, ma vi terremo aggiornati sulla loro disponibilità.