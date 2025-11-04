Insta360 prende parte a EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) 2025, manifestazione che tecnicamente si svolgerà dal 6 al 9 novembre 2025 ma è già partita nel consueto “pre-salone”. Il noto produttore cinese di action cam ha sfruttato l’evento per presentare un’edizione speciale del proprio modello di punta Insta360 X5 realizzata in collaborazione con Marc Márquez.

Parallelamente, Insta360 sta proponendo alcune interessanti offerte sul proprio store ufficiale che consentono di risparmiare cifre importanti su alcune delle action cam più recenti e apprezzate del brand. Scopriamo tutti i dettagli.

Insta360 X5 Edizione Campione MM93 2025 ufficiale a EICMA

Sulla scia della Insta360 Ace Pro 2 MM93 Edition presentata a giugno, Insta360 e Marc Márquez tortnano a collaborare per creare una nuova action cam da moto di livello professionale.

La base stavolta è la Insta360 X5 e il pack “Edizione Campione MM93 2025” include la action cam, un Selfie Stick Invisibile Action, un supporto a morsetto, un morsetto a granchio e una scheda microSD da 128 GB.

Rispetto all’edizione “standard” della action cam, questa edizione speciale include un anno gratis di archiviazione in cloud e tutta una serie di peculiarità che consentono di realizzare video in altissima qualità, sfruttando persino una particolare dashboard delle statistiche.

Disponibilità e prezzo di questa edizione speciale

La nuova edizione speciale Insta360 X5 “Edizione Campione MM93 2025” può essere pre-ordinata in Italia sullo store ufficiale di Insta360, con disponibilità effettiva a partire dal 16 novembre 2025. Il prezzo di listino è pari a 685 euro.

Le offerte di Insta360 esclusive per EICMA 2025

Andando oltre, per il periodo dell’Esposizione Internazionale, Insta360 propone sul proprio store online alcune interessanti offerte che permettono di risparmiare sul prezzo di listino e/o ricevere accessori in omaggio con l’acquisto dei modelli più popolari (e recenti) tra le action cam del brand.

Di seguito riportiamo solo alcuni esempi ma, visitando le singole pagine, potrete imbattervi in ulteriori sconti sugli altri pacchetti disponibili per ciascuna di queste action cam.

Insta360 X5 “Pack Standard” può essere acquistata in offerta a 549 euro (invece di 589,99 euro) con scheda microSD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio.

può essere acquistata (invece di 589,99 euro) con scheda microSD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio. Insta360 X5 “Edizione BMW Motorrad” può essere acquistata in offerta a 579 euro (invece di 629,99 euro) con scheda microSD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio.

Insta360 X4 “Pack Standard” può essere acquistata in offerta a 439 euro (invece di 559,99 euro) con microscheda SD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio.

può essere acquistata (invece di 559,99 euro) con microscheda SD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio. Insta360 X4 “BMW Motorrad Edition” può essere acquistata in offerta a 459 euro (invece di 579,99 euro) con scheda microSD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio.

Insta360 X4 Air “Pack Standard” può essere acquistata a 399 euro con scheda microSD da 64 GB, Selfie Stick Invisibile e Supporto a Morsetto in omaggio.

Insta360 GO Ultra “Pack Standard” può essere acquistata in offerta a 409 euro (invece di 429,99 euro) con scheda microSD da 64 GB in omaggio.