Insta360 presenta X4 Air, la nuova videocamera 8K a 360° ultraleggera: è pensata per chi vuole catturare ogni momento così come lo vede, con un’elevata qualità dell’immagine e una portabilità superiore. Scopriamola in tutti i dettagli, compresi il prezzo e la disponibilità.

Insta360 X4 Air unisce qualità dell’immagine, funzionalità e compattezza

Insta360 X4 Air è la nuova videocamera 8K a 360°, e con i suoi 165 grammi è la più leggera mai creata dall’azienda. Può risultare il prodotto ideale per vlogger, atleti, viaggiatori e per tutti i creatori di contenuti che cercano prestazioni professionali senza compromettere la portabilità. Mentre X5 rimane il top di gamma per chi cerca il massimo della qualità immagine, X4 Air racchiude molte delle sue caratteristiche migliori in un design compatto e facile da trasportare.

Il nuovo modello propone doppio sensore avanzato da 1/1.8″ per catturare video a risoluzione 8K ricchi di dettagli e colori naturali, affiancati dalla tecnologia AdaptiveTone, che bilancia la luminosità e il colore dell’intera immagine a 360° analizzando la luce proveniente da entrambi gli obiettivi in modo indipendente, per regalare cieli e ombre dettagliati senza bisogno di un’intensa gradazione del colore.

“X4 Air è pensata per catturare i momenti mentre li vivi“, ha dichiarato Max Richter, VP Marketing e co-fondatore di Insta360. “Permette ai creatori di contenuti di rimanere concentrati sul momento mentre registrano tutto ciò che succede. È l’ideale per chiunque voglia filmare la vita reale senza attrezzature pesanti o complicate: un modo più leggero e semplice per raccontare storie“.

I sensori promettono riprese con un aumento del 134% dell’area pixel per fotogramma rispetto a X4. Non manca l’Active HDR fino a 8K a 30 fps, per video ancora più vividi e al contempo fedeli alla realtà anche in condizioni complicate, aumentando la gamma dinamica in tempo reale. La modalità Ritratto è in grado di rilevare automaticamente i volti e di regolare luminosità e colori per ottenere tonalità della pelle naturali e uniformi.

Progettata per sostituire un intero kit di ripresa, la nuova videocamera permette di filmare prospettive panoramiche a 360°, POV a 4K 60fps, vlog in movimento fluidi e riprese dinamiche simili a quelle di un drone con il Selfie stick invisibile, senza attrezzature ingombranti. E per un’esperienza ancora più flessibile, la modalità InstaFrame registra contemporaneamente sia un video standard condivisibile che una versione completa a 360°.

Per le riprese in movimento entra in gioco la stabilizzazione FlowState, affiancata da Horizon Lock 360°. Le lenti sono sostituibili in autonomia e dispongono di un rivestimento resistente agli urti (che raddoppia la resistenza alle cadute rispetto a X4) e di impermeabilità fino a 15 metri. In più, è presente il supporto ai comandi vocali e gestuali, che consentono di controllare la videocamera a distanza e a mani libere.

L’applicazione Insta360 offre funzionalità di intelligenza artificiale per l’editing automatico: basta un tocco per trasformare i video in clip dinamiche e pronte per la condivisione. Affiancato a FlashCut e Inquadratura IA, permette di individuare automaticamente gli highlights, aggiungere transizioni e sincronizzare i video con la musica. X4 Air si integra con prodotti di marchi come Apple, Garmin e Huawei e sincronizza i dati relativi a posizione, movimento e prestazioni.

Il servizio di cloud integrato Insta360+ permette inoltre di eseguire il backup automatico dei video, di modificarli da qualsiasi dispositivo e di condividere le riprese tramite un link personalizzabile.

Prezzo e uscita di Insta360 X4 Air

Insta360 X4 Air è disponibile all’acquisto da oggi, 28 ottobre 2025, in due colorazioni, Nero grafite e Bianco artico, su sito ufficiale, Amazon e presso rivenditori selezionati. Il prezzo consigliato è di 399 euro (Pack Standard) o di 429 euro (Pack Starter, con Selfie Stick Invisibile, batteria extra e non solo). Chi acquisterà la nuova videocamera potrà contare su un anno gratuito di abbonamento a Insta360+ e su 200 GB di spazio cloud per il backup e l’editing dei filmati.