Il momento giusto per acquistare un nuovo tablet Apple è finalmente arrivato. Apple iPad da 11 pollici con chip A16 Bionic, proposto a un prezzo di listino di 409€, crolla oggi a una cifra record grazie a un’offerta imperdibile su AliExpress. Si tratta di un’opportunità unica per mettere le mani su un dispositivo che unisce le prestazioni elevate del chip A16 a un design iconico, il tutto con uno sconto di quasi il 30%. Questo calo di prezzo rende l’iPad non solo un compagno ideale per l’intrattenimento e la produttività leggera, ma un vero e proprio affare per chiunque cerchi la qualità Apple senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo iPad un vero best-buy a questo prezzo.

Acquista Apple iPad 11″ (A16) su AliExpress a 290€ invece di 409€

Apple iPad (A16): potenza e display liquid retina a un prezzo accessibile

Il cuore pulsante di questo iPad è il chip A16 Bionic, lo stesso processore che ha alimentato i modelli di punta di iPhone, garanzia di prestazioni fluide e reattive in ogni contesto. Che si tratti di navigare tra più app, giocare a titoli graficamente intensi o editare video, i 6 GB di RAM a supporto del processore assicurano un’esperienza utente priva di rallentamenti. Questa potenza lo rende un dispositivo estremamente versatile, capace di gestire con agilità sia le attività quotidiane che quelle più impegnative.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Parliamo di un pannello Liquid Retina da 11 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, che offre colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone adatta automaticamente il bilanciamento del bianco alla luce ambientale, rendendo la visione più confortevole e naturale in qualsiasi condizione. Il comparto fotografico è altrettanto curato, con una fotocamera posteriore da 12MP Wide e una frontale da 12MP Ultra-Wide dotata della funzione Inquadratura Automatica (Center Stage), perfetta per mantenere sempre al centro della scena durante le videochiamate. Completano la dotazione un’autonomia che copre un’intera giornata di utilizzo, il supporto per Apple Pencil e Magic Keyboard Folio e la sicurezza del Touch ID.

Display: Liquid Retina da 11″ (2360 x 1640 pixel) con True Tone.

Liquid Retina da 11″ (2360 x 1640 pixel) con True Tone. Processore: Apple A16 Bionic.

Apple A16 Bionic. RAM: 6 GB.

6 GB. Fotocamera posteriore: 12MP Wide.

12MP Wide. Fotocamera frontale: 12MP Ultra-Wide con Inquadratura Automatica (Center Stage).

12MP Ultra-Wide con Inquadratura Automatica (Center Stage). Autonomia: Fino a 10 ore di utilizzo con una singola carica.

Fino a 10 ore di utilizzo con una singola carica. Connettività: Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6. Sicurezza: Touch ID integrato nel tasto di accensione.

L’offerta al dettaglio: come ottenerlo a 290€

L’opportunità di oggi è davvero eccezionale e permette di acquistare questo concentrato di tecnologia a un prezzo minimo storico. Il prezzo di listino ufficiale dell’Apple iPad (A16) è di 409€, ma grazie a una promozione speciale su AliExpress è possibile portarselo a casa a soli 290€. Per ottenere questo prezzo, è necessario applicare uno dei seguenti codici coupon direttamente nel carrello prima di completare il pagamento: ITCD35, CDIT35 oppure TUTTOA35.

Si tratta di un risparmio netto di 119€, che corrisponde a uno sconto del 29% sul prezzo originale. È importante sottolineare che offerte di questa portata sui prodotti Apple sono estremamente rare e tendono a esaurirsi rapidamente. La promozione è quindi soggetta a disponibilità limitata sia per quanto riguarda le scorte di prodotto sia per la validità dei codici sconto. Vi consigliamo di procedere all’acquisto il prima possibile per non perdere questa incredibile occasione.

