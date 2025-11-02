Il momento giusto per acquistare le cuffie con la migliore cancellazione del rumore sul mercato è finalmente arrivato. Le cuffie Sony WH-1000XM6, il modello di punta del colosso giapponese, crollano a un prezzo mai visto prima in occasione del Mega Choice Day di AliExpress. Parliamo di un’opportunità unica per portarsi a casa un prodotto di fascia altissima, normalmente venduto a 449€, a un prezzo finale di soli 288€. Si tratta di un’offerta a tempo e con scorte limitate, che rappresenta il minimo storico assoluto per questo modello, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi il top della tecnologia audio senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che le rendono uniche e i passaggi per ottenere questo prezzo incredibile.

Sony WH-1000XM6: silenzio assoluto e audio Hi-Res

Le cuffie Sony WH-1000XM6 non sono semplici cuffie, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e priva di disturbi. Il cuore del sistema è il nuovo processore QN3 HD, dedicato alla cancellazione del rumore, che si rivela sette volte più veloce del suo predecessore. Questo si traduce in una soppressione dei rumori ambientali in tempo reale, capace di isolare l’ascoltatore in modo quasi totale, sia in un affollato ufficio che durante un viaggio in aereo. La qualità audio è altrettanto impressionante, con un suono ad alta definizione che supporta i codec più avanzati come LDAC e la tecnologia 360 Reality Audio, per un soundstage tridimensionale e ricco di dettagli.

Anche sul fronte delle chiamate, Sony ha fatto un lavoro eccellente. Il sistema di microfoni, composto da ben sei unità con beamforming potenziato dall’intelligenza artificiale, garantisce una voce cristallina e priva di interferenze, rendendole perfette per le conference call. L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 30 ore di riproduzione continua con la cancellazione del rumore attiva. E se la batteria dovesse esaurirsi, la ricarica rapida permette di ottenere 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica. Completano il quadro la connettività Multipoint Bluetooth 5.2, per collegare due dispositivi contemporaneamente, e un design leggero (solo 254 grammi) con padiglioni morbidi che assicurano un comfort eccezionale anche dopo ore di utilizzo.

Processore: QN3 HD Noise-Canceling Processor

Audio: High-Resolution Audio, LDAC, 360 Reality Audio

Microfoni: 6 microfoni con AI-powered beamforming

Autonomia: Fino a 30 ore con ANC attivo

Ricarica Rapida: 5 ore di autonomia con 10 minuti di ricarica

Connettività: Bluetooth 5.2 Multipoint

Peso: 254 grammi

Controlli: Sensori touch sui padiglioni

Un prezzo mai visto: come ottenerle a 288€

L’offerta disponibile su AliExpress è di quelle da non lasciarsi sfuggire, ma richiede di seguire alcuni semplici passaggi per massimizzare il risparmio. Il prezzo di listino delle Sony WH-1000XM6 è di 449€, ma attualmente sono proposte sullo store a 338,86€. Per abbassare ulteriormente il prezzo, è necessario utilizzare in fase di checkout uno dei seguenti codici sconto:

Applicando uno di questi coupon, il prezzo scenderà a 298€. Ma non è finita qui. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, si otterrà un ulteriore sconto automatico di 10€, portando il costo finale alla cifra record di 288€. Questo si traduce in un risparmio totale di 161€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto complessivo di quasi il 36%. L’offerta è valida per le colorazioni Midnight Blue e Black. Si consiglia di procedere rapidamente all’acquisto, poiché i codici sconto e le scorte disponibili sono limitati e potrebbero esaurirsi in breve tempo.

