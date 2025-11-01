Il momento giusto per acquistare Nintendo Switch Modello OLED è finalmente arrivato, e non si tratta di un’offerta comune. La console, che ha definito il gaming ibrido con il suo splendido display e la sua versatilità, crolla al suo minimo storico assoluto grazie a una combinazione di sconti su AliExpress in occasione del Mega Choice Day. Chi attendeva un calo di prezzo significativo per mettere le mani sulla versione migliore della console Nintendo, oggi ha un’opportunità quasi irripetibile. Il prezzo di listino di 349,99€ diventa un lontano ricordo di fronte a un’offerta che la rende accessibile a una frazione del suo costo originale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa console un must-have e, subito dopo, tutti i passaggi per ottenerla a questo prezzo incredibile.

Nintendo Switch OLED: il display vibrante e le caratteristiche che la rendono unica

Il punto di forza indiscusso di Nintendo Switch Modello OLED è, senza dubbio, il suo display OLED da 7 pollici. A differenza dello schermo LCD del modello standard, questa tecnologia offre colori molto più vividi, un contrasto infinitamente superiore e neri assoluti che trasformano completamente l’esperienza di gioco in modalità portatile. Titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Metroid Dread acquistano una profondità visiva e un impatto cromatico che semplicemente non è possibile ottenere sulla versione precedente.

Ma le migliorie non si fermano allo schermo. La console è stata perfezionata in diversi aspetti chiave per migliorare l’usabilità quotidiana. La memoria interna è stata raddoppiata, passando a 64 GB, offrendo più spazio per installare giochi senza dover ricorrere immediatamente a una scheda microSD. Anche l’audio è stato potenziato, con altoparlanti integrati che forniscono un suono più chiaro e immersivo durante le sessioni di gioco senza cuffie. Un altro upgrade molto apprezzato è lo stand posteriore: ora è più largo, robusto e regolabile, consentendo di posizionare la console in modalità da tavolo con maggiore stabilità e a diverse angolazioni.

Le specifiche principali includono:

Schermo: Touch screen capacitivo OLED da 7 pollici con risoluzione 1280×720.

Touch screen capacitivo OLED da 7 pollici con risoluzione 1280×720. Memoria interna: 64 GB, espandibile tramite schede microSDHC o microSDXC.

64 GB, espandibile tramite schede microSDHC o microSDXC. Dock: Include una porta LAN cablata per una connessione a internet più stabile in modalità TV.

Include una per una connessione a internet più stabile in modalità TV. Audio: Altoparlanti stereo integrati con qualità migliorata.

Altoparlanti stereo integrati con qualità migliorata. Batteria: Autonomia che varia da circa 4,5 a 9 ore, a seconda del software utilizzato.

Autonomia che varia da circa 4,5 a 9 ore, a seconda del software utilizzato. Modalità di gioco: TV, da tavolo e portatile, per la massima versatilità.

Un’offerta imperdibile su AliExpress

Questa promozione su AliExpress rende Nintendo Switch Modello OLED un acquisto quasi obbligato per chiunque la desideri. Il prezzo di listino ufficiale è di 349,99€, ma grazie a questa offerta combinata è possibile ottenerla a soli 172,68€. Si tratta di uno sconto effettivo di oltre il 50%, con un risparmio netto di quasi 180€ sul prezzo standard.

Per raggiungere questo prezzo finale è necessario seguire due semplici passaggi. Prima di tutto, durante la fase di checkout, bisogna inserire il codice coupon TUTTOA20 nell’apposito campo per applicare un primo, sostanzioso sconto. Successivamente, selezionando PayPal come metodo di pagamento, si otterrà un ulteriore sconto automatico di 10€ direttamente nel carrello. La combinazione di questi due sconti porta il prezzo alla cifra finale di 172,68€. È importante sottolineare che offerte di questa portata sono solitamente limitate sia nel tempo che nella disponibilità delle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

Acquista Nintendo Switch Modello OLED su AliExpress a 172,68€ invece di 349,99€ Inserisci il codice coupon TUTTOA20 Paga con PayPal

