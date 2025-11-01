Corsair entra ufficialmente in una categoria particolarmente di nicchia ma piena di appassionati: i controller per picchiaduro competitivi. Lo fa col nuovo Novablade Pro Wireless, un modello leverless (senza levette) che punta tutto su precisione, velocità e personalizzazione.

L’azienda lo descrive come il controller definitivo per i giocatori più tecnici, con switch magnetici Hall Effect, attuazione regolabile e connettività tri-mode compatibile con PS5, PS4 e PC.

Novablade Pro Wireless vuole imporsi nel segmento dei controller per picchiaduro competitivi

Il cuore del Novablade Pro è rappresentato dagli switch MGX Hyperdrive, basati su tecnologia magnetica Hall Effect. Questi tasti eliminano il contatto meccanico, riducendo l’usura e migliorando la consistenza dell’input.

Ogni tasto può essere regolato con una precisione di 0,1 mm, da un minimo di 0,1 mm fino a 4,0 mm di profondità di attuazione; ciò consente ai giocatori di adattare la sensibilità a seconda del proprio stile di gioco. L’azienda rassicura che gli switch sono certificati per resistere fino a 150 milioni di pressioni e utilizzano una struttura a doppio binario per ridurre le oscillazioni laterali.

Rapid Trigger per accelerare i tempi di risposta

Uno degli elementi più interessanti del Novablade Pro è la funzione Rapid Trigger, che consente di resettare l’input dopo appena 0,1 mm di rilascio. Questa caratteristica accelera drasticamente i tempi di risposta, permettendo ai giocatori di eseguire re-input quasi istantanei e chi ha mai giocato un picchiaduro sa bene come questo possa essere un vantaggio fondamentale nel bel mezzo di un combattimento.

Corsair ha integrato anche il sistema FlashTap SOCD, che gestisce i comandi direzionali eliminando conflitti tra input opposti (come “sinistra” e “destra” premuti insieme).

Per chi gioca in competizioni ufficiali, il controller include anche un Game Mode dedicato. Con un tasto è possibile disattivare macro, bloccare il touchpad e attivare simultaneamente Rapid Trigger e FlashTap, evitando errori o penalità accidentali durante le partite.

Lato connettività, il Novablade Pro supporta connessione cablata USB, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, garantendo stabilità e bassa latenza in ogni scenario. Sono presenti otto tasti G programmabili e la possibilità di salvare fino a cinque profili a bordo del controller.

Sul piano estetico, il controller è dotato di illuminazione RGB LightEdge a 360 gradi e di 15 tasti retroilluminati singolarmente. Il pannello superiore magnetico può essere rimosso e sostituito per applicare grafiche personalizzate.

Il lancio del Novablade Pro arriva in un momento di forte diversificazione per Corsair. In parallelo, il marchio Elgato, parte dello stesso gruppo, ha presentato Embrace, la sua prima sedia da studio professionale con design ergonomico minimalista. Inoltre, Corsair ha introdotto anche il nuovo SSD EX300U, compatibile con MagSafe e in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 1100 MB/s, con tagli di memoria fino a 4 TB.

Novablade Pro Wireless è già in vendita sul sito Corsair a un prezzo di 249,99 euro e arriverà presto anche su Amazon e altri rivenditori autorizzati.