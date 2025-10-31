Continua la strategia di convincimento da parte di DAZN che ha lanciato una nuova promozione per i tifosi più fedeli introducendo, come abbiamo visto, una formula pensata per chi vuole seguire solo la propria squadra del cuore. Dopo le campagne dedicate al piano principale, la piattaforma streaming ha presentato infatti MyClubPass in offerta a 9,99 euro al mese, l’abbonamento che consente di guardare tutte le partite della propria squadra preferita a un prezzo ridotto.

Allo stesso tempo, gli utenti già attivi su MyClubPass stanno ricevendo da DAZN la possibilità di fare l’upgrade a DAZN Full a 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, con prezzo bloccato per 12 mesi.

Attiva MyClubPass a 9,99 euro al mese (scegli la tua squadra e segui solo le sue partite in diretta streaming

MyClubPass a 9,99 euro al mese e upgrade da DAZN Full

Il piano MyClubPass è pensato per chi vive il calcio concentrandosi sulla propria squadra. Con questo abbonamento puoi guardare tutte le partite di Serie A TIM della tua squadra del cuore in diretta streaming, oltre ai contenuti extra legati al club. Il prezzo mensile è di soli 9,99 euro e l’offerta è disponibile per clienti selezionati.

La novità di queste ore è che chi ha già attivo MyClubPass a 9,99 euro al mese sta ricevendo un’offerta speciale per passare a DAZN Full a 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, mantenendo il prezzo bloccato per 12 mesi. Si tratta di un upgrade facoltativo che consente di accedere a tutto il catalogo DAZN: Serie A completa, Serie B, coppe europee, basket, tennis, MotoGP, boxe e molto altro.

Attenzione: la promozione MyClubPass è disponibile fino al 3 novembre 2025 per gli utenti idonei. L’offerta di upgrade a DAZN Full a 19,99 euro al mese invece non è dato sapere quando terminerà.

Le partite “hot” di Serie A (1–2 novembre 2025)

Il weekend della Serie A tra il 1 e il 2 novembre 2025 promette spettacolo, con diversi match di cartello trasmessi su DAZN:

Sabato 1 novembre Cremonese – Juventus (20:45) Napoli – Como (18:00)

Domenica 2 novembre Milan – Roma (20:45) Verona – Inter (12:30)



Nota: le offerte sono soggette a disponibilità e possono variare in base al profilo dell’utente. Controlla sempre la presenza dell’avviso promozionale accedendo con le tue credenziali su DAZN.