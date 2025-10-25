Continuano le offerte di DAZN che prova a convincere i tifosi che non hanno ancora un abbonamento con promozioni particolarmente allettanti. In queste ore è in offerta l’abbonamento DAZN MyClubPass ovvero quello pensato per chi vuole seguire solamente la propria squadra calcistica. Chi ha seguito da vicino il lancio di questo pacchetto saprà che il prezzo “di listino” è particolarmente alto per l’offerta proposta: 29,99 euro per vedere di fatto poche partite (seppur quelle che contano per la propria fede calcistica. Ecco, in queste ore, e solo per pochi giorni (salvo rinnovi) c’è uno sconto importante che rende il tutto molto più conveniente.

DAZN MyClubPass in sconto del 66%

Come abbiamo visto, DAZN ha lanciato a grande richiesta il nuovo piano MyClubPass, che permette di seguire solo la propria squadra del cuore di Serie A a fronte di un prezzo mensile inferiore rispetto all’abbonamento completo. Risulta disponibile per tutti coloro che non hanno già un abbonamento Full o Family attivo e dai nuovi clienti, ma solo fino alla fine del mese di agosto.

Al costo di partenza di 29,99 euro al mese, mette a disposizione tutti i match di Serie A di una squadra a scelta, ma anche highlights, pre e post-partita e contenuti on-demand dedicati alla stessa squadra. L’inizio della Serie A 2025-2026 è alle porte, con le prime due giornate una di seguito all’altra prima della sosta delle nazionali, particolarmente importante per l’Italia, a caccia di punti con Estonia e Israele per strappare la qualificazione al prossimo Mondiale.

A partire da oggi 25 ottobre 2025 però, e solo fino al 3 novembre, DAZN MyClubPass è disponibile al prezzo promozionale di 9,99 euro al mese per 12 mesi anziché 29,99 euro al mese, un prezzo molto interessante che permette di risparmiare circa 240 euro nell’intero anno.