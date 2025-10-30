EcoFlow prova a confermarsi tra i produttori leader nel segmento delle soluzioni energetiche portatili con il lancio della nuova serie di power station EcoFlow DELTA 3 Max con batteria da 2 kWh.

La serie è composta da due modelli, entrambi proposti con interessanti promo lancio, ma il produttore enfatizza soprattutto il modello di punta Max Plus che può vantare caratteristiche superiori e alcune peculiarità rispetto al modello “base” di gamma. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi prezzi e promozioni.

La serie EcoFlow DELTA 3 Max è ufficiale

Come anticipato in apertura, sono ufficiali due power station targate EcoFlow con batteria da 2 kWh: il modello “base” di gamma si chiama EcoFlow DELTA 3 Max, mentre il modello top di gamma si chiama EcoFlow DELTA 3 Max Plus.

Entrambe le power station della serie presentano una struttura CTC (Cell‑to‑Chassis) di livello automobilistico e integrano batterie di tipo LFP con architettura di sicurezza X-Guard 3.0 protezione BMS avanzata, promettendo una durata fino a 10 anni. Il produttore cinese propone una garanzia da 5 anni (composta da 3 anni di garanzia standard e da 2 anni di garanzia estesa che si ottiene registrando il prodotto sull’app EcoFlow).

EcoFlow DELTA 3 Max

DELTA 3 Max è il modello più “compatto” della gamma, non espandibile, che offre una potenza di uscita AC di 2.400 W (4.800 W di picco), configurandosi come la soluzione più azzeccata per coloro che cercano la massima portabilità.

Grazie alla tecnologia X-Stream 3.0, il dispositivo può passare dallo 0% all’80% in 51 minuti sfruttando l’alimentazione AC ma abbiamo anche la possibilità di effettuare una ricarica tramite pannello solare (fino a 500 W) o tramite alternatore (fino a 500 W).

Specifiche tecniche - EcoFlow DELTA 3 Max:

  • Dimensioni: 49,4 23,9 30,5 cm
  • Peso: 20,3 kg
  • Batteria: LFP da 2.048 Wh
    • Non espandibile
  • Ricarica:
    • Da rete elettrica: 2.300 W
    • Da generatore: 2.400 W
    • Da pannello solare o alternatore: 500 W
    • Da porta di ricarica per auto: 12/24 V 8 A
  • Gruppo di continuità: sì (10 ms)
  • Porte in uscita: 9 in totale
    • 1x USB-C a 100 W
    • 2x USB-C a 30 W
    • 1x USB-A a 18 W
    • 4x prese AC (2.400 W in totale con picco a 4.800 W)
    • 1x Uscita 12 V (126 W)
  • Connettività: BluetoothWi-Fi
  • Parametri operativi:
    • Rumore ≤ 25dB (a 600 W)
    • Temeperatura operativa in scarica da -10°C a 45°C
    • Temperatura operativa in carica da 0°C a 45°C

EcoFlow DELTA 3 Max

EcoFlow DELTA 3 Max Plus

Ben più interessante è la DELTA 3 Max Plus che si configura come la prima centrale energetica portatile da 2 kWh con potenza di uscita da 3.000 W (e picco a 6.000 W). Grazie alla tecnologia X-Boost 3.0, è in grado di alimentare dispositivi fino a 3.900 W e quindi coprire tutti gli elettrodomestici.

Questo modello gode inoltre della esclusiva tecnologia Smart Output Priority Tech che offre agli utenti un controllo preciso su dove indirizzare l’energia: tra le opzioni abbiamo il controllo del circuito indipendente, una strategia di scarica personalizzabile e una protezione intelligente da sovraccarico.

EcoFlow DELTA 3 Max Plus può essere ricaricata attraverso cinque diversi metodi, pensati per rendere questa power station versatile, rapida e affidabile in qualsiasi contesto. Grazie a X-Stream 3.0, il dispositivo può passare dallo 0% all’80% in 47 minuti sfruttando l’alimentazione AC ma abbiamo anche la possibilità di effettuare una ricarica tramite pannello solare (fino a 1.000 W), tramite alternatore (fino a 1.000 W), con caricamento ibrido (ingresso CA+generatore) e con doppia ricarica (solare + alternatore).

Un’altra peculiarità di questa stazione di ricarica è la possibilità di espandere la capacità fino a 10 kWh tramite batteria EcoFlow Smart Extra compatibili: con una capacità del genere, la casa può “sopravvivere” per giorni anche in caso di blackout o avremo energia sufficiente per avventure fuori rete.

Entrambe le EcoFlow DELTA 3 Max possono fungere da gruppo di continuità con UPS da 10 ms ma il modello Plus si spinge oltre con il protocollo HID, proteggendo istantaneamente l’elettronica più “sensibile” (come i NAS) dai danni provocati da interruzioni improvvise.

Specifiche tecniche - EcoFlow DELTA 3 Max Plus:

  • Dimensioni: 49,4 24,2 30,5 cm
  • Peso: 22,1 kg
  • Batteria: LFP da 2.048 Wh
    • Espandibile fino a 10 kWh
  • Ricarica:
    • Da rete elettrica: 2.300 W
    • Da generatore: 2.400 W
    • Da pannello solare o alternatore: 1.000 W
    • Da porta di ricarica per auto: 12/24 V 8 A
  • Gruppo di continuità: sì (10 ms + HID)
  • Porte in uscita: 10 in totale
    • 1x USB-C a 140 W
    • 2x USB-C a 45 W
    • 1x USB-A a 18 W
    • 4x prese AC (3.000 W in totale con picco a 6.000 W)
    • 1x Uscita 12 V (378 W)
    • 1x porta batteria aggiuntiva (tipo 4+8)
  • Connettività: BluetoothWi-Fi
  • Parametri operativi:
    • Rumore ≤ 25dB (a 600 W)
    • Temeperatura operativa in scarica da -10°C a 45°C
    • Temperatura operativa in carica da 0°C a 45°C

EcoFlow DELTA 3 Max Plus

Disponibilità e prezzi delle nuove power station targate EcoFlow

Le nuove power station EcoFlow DELTA 3 Max Max Plus sono già disponibili all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale del produttore cinese che su Amazon, dove vengono proposte in più varianti ai seguenti prezzi consigliati:

  • DELTA 3 Max al prezzo di 1.299 euro
  • DELTA 3 Max Plus al prezzo di 1.499 euro
    • Batteria aggiuntiva da 2 kWh al prezzo di 899 euro
  • Combo DELTA 3 Max Plus Batteria aggiuntiva da 2 kWh al prezzo di 2.198 euro (invece di 2.398 euro)

Promo lancio (fino al 31/12/25):

Acquistando una EcoFlow DELTA 3 Max o una DELTA 3 Max Plus è possibile usufruire dei seguenti vantaggi:

  • Anche su Amazon – Caricabatterie alternatore di 500 W in omaggio (valore commerciale pari a 299 euro)
  • Solo su EcoFlow Store – Pannello solare portatile da 400W con il 50% di sconto (325 euro invece di 649 euro)

