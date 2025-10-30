La taiwanese Acer ha recentemente presentato Acer Chromebook Plus Enterprise 714 (CBE794-1), un nuovo Chromebook di fascia premium pensato per gli utenti business che cercano una soluzione un po’ più accattivante rispetto ai soliti modelli di fascia bassa.

Cuore pulsante di questo Chromebook da 14 pollici con un bel pannello IPS LCD sono le CPU Intel “Meteor Lake-U“, affiancate da una buona dotazione tecnica e una batteria a lunga durata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Acer Chromebook Plus Enterprise 714

Acer Chromebook Plus Enterprise 714 (CBE794-1) è, come anticipato, il nuovo prodotto di casa Acer che punta agli utenti business che cercano un Chromebook in grado di offrire performance di tutto rispetto su tutta la linea.

Il dispositivo, spesso 16,95 mm e pesante 1,2 kg, è costruito a partire da materiali riciclati, dispone di un design efficiente dal punto di vista energetico ed è realizzato per durare nel tempo: ciò è testimoniato dalla certificazione MIL-STD-810H.

Il display è un IPS LCD da 14 pollici (in 16:10) disponibile in due versioni: la prima presenta risoluzione 1.920 x 1.200 pixel, refresh rate a 120 Hz e supporto multi-tocco (touchscreen); la seconda presenta risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, refresh rate a 60 Hz e non supporta il multi-tocco. Completano la multimedialità l’audio stereo (doppio altoparlante) con supporto a DTS, un array da tre microfoni (con cancellazione del rumore per l’audio in videochiamata) e una webcam con risoluzione 1440p.

Acer Chromebook Plus Enterprise 714 può essere configurato con le CPU Intel Core Ultra 5 (115U o 125U) o Ultra 7 (155U) della fascia mobile di prima generazione, affiancate da 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da 256 GB di SSD. Troviamo poi un comparto connettività molto completo (c’è anche il Wi-Fi 7) e una buona dotazione di porte che prevede due Thunderbolt 4 (USB-C), oltre a due USB-A, una porta Gigabit Ethernet, una porta HDMI 1.4b e un jack audio combo.

La batteria integrata da 53Wh, complice l’efficienza generale data dal sistema operativo ChromeOS e da piattaforme abbastanza parche coi consumi, garantisce quasi 21 ore di autonomia per i modelli touchscreen (si scende a 15 ore di autonomia per i modelli “standard” che hanno un pannello a 120 Hz).

Troviamo poi svariati accorgimenti per la sicurezza (lettore delle impronte digitali, Kensintong Lock di tipo Nano, chip H1) e l’integrazione di funzioni di intelligenza artificiale capeggiate da Gemini, un must dei più recenti Chromebook Plus che danno il meglio di sé con la suite Google Workspace e con le app Web.

Specifiche tecniche di questo Chromebook

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Acer Chromebook Plus Enterprise 714.

Codice modello: CBE794-1

Spessore: 16,95 mm

Peso: 1,24 kg

Certificazione: MIL-STD-810H

Display: IPS da 14 pollici (in 16:10) Risoluzione: 2.880 x 1800 pixel o 1.920 x 1200 pixel Refresh rate: 120 Hz (senza touchscreen) o 60 Hz (con touchscreen) Luminosità: 400 nit

da (in 16:10) Piattaforma: Intel Core Ultra Gen 1 con grafica integrata Intel Core Ultra 5 115U Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 7 155U

con grafica integrata Memoria RAM: fino a 16 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 GB (SSD NVMe, PCIe 4.0)

(SSD NVMe, PCIe 4.0) Audio: doppio speaker (audio stereo con DTS Audio), array a tre microfon i (con cancellazione del rumore tramite IA)

(audio stereo con DTS Audio), (con cancellazione del rumore tramite IA) Webcam: 1440p (opzione 2)

(opzione 2) Connettività: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

+ Porte: 1x Gigabit Ethernet 2x USB-C (Thunderbolt 4) 2x USB-A (tipo USB 3.2) 1x HDMI 1.4b 1x jack audio combo

Sicurezza: TPM (chip H1), lettore delle impronte digitali , Kensington Lock Nano

(chip H1), , Batteria: Li-Ion da 53 Wh Fino a 21 ore di autonomia in navigazione Web Ricarica tramite USB-C (standard PD) fino a 65 W

da Sistema operativo: Chrome OS

Immagini di questo Chromebook

Disponibilità e prezzi di Acer Chromebook Plus Enterprise 714

Il nuovo Acer Chromebook Plus Enterprise 714 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal quarto trimestre 2025. Ecco il listino prezzi (piuttosto importante) per il mercato statunitense:

Versione con Intel Core Ultra 5 115U (standard) a 1.499 dollari

(standard) a Versione con Intel Core Ultra 5 115U (touchscreen) a 1.549 dollari

(touchscreen) a Versione con Intel Core Ultra 5 125U (standard) a 1.549 dollari

(standard) a Versione con Intel Core Ultra 5 125U (touchscreen) a 1.599 dollari

(touchscreen) a Versione con Intel Core Ultra 7 155U (standard) a 1.649 dollari

(standard) a Versione con Intel Core Ultra 7 155U (touchscreen) a 1.699 dollari

Non sappiamo ancora quando (e se) questo Chromebook verrà reso disponibile dalle nostre parti. La pagina dedicata al prodotto è presente anche sulla versione italiana del portale Acer: è quindi possibile che, a breve, avremo indicazioni per il nostro mercato.