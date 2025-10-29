Dreame, brand in ascesa nel settore della smart home e della pulizia intelligente, entra ufficialmente nel mercato dell’audio domestico con il lancio delle sue prime due soundbar: Dreame Pano S1 e Pano S2.

I due modelli, compatibili con Dolby Atmos, promettono prestazioni di alto livello grazie a una potenza complessiva compresa tra 500 e 630 watt e a un design sofisticato ispirato agli stilemi del Bauhaus, l’influente movimento artistico nato dall’omonima scuola fondata in Germania nei primi del ‘900. Scopriamo nel dettaglio le due nuove soundbar dai richiami artistici.

Dreame Pano S1: 3.1.2 canali e 500 W di potenza

Partiamo dalla Pano S1 la quale è una soundbar con sistema 3.1.2 canali con una potenza complessiva di 500 watt, composta da una barra principale e un subwoofer wireless da 6,5 pollici.

Come accennato in apertura, lo stile della S1 si ispira al minimalismo Bauhaus, con linee pulite e geometriche e finiture in Walnut Black o Walnut Grey. Sul frontale è presente un display LED che mostra le informazioni di stato, mentre sul retro sono disponibili diverse opzioni di connessione: HDMI (eARC), Ingresso ottico, AUX, USB e Bluetooth 5.4.

Le dimensioni della soundbar sono di 863,4 × 102,2 × 61,5 mm, mentre il subwoofer misura 192 × 295 × 370 mm. Il peso complessivo, senza imballaggio, è di 6,8 kg.

All’interno della barra si trovano nove driver, tra cui tre altoparlanti full-range, tre tweeter e due diffusori rivolti verso l’alto per la riproduzione dei canali Dolby Atmos.

Dreame spiega di aver scelto diaframmi in fibra vegetale composita per i driver principali e cupole in seta per i tweeter, una combinazione adottata per offrire un suono pulito e bilanciato su tutto lo spettro di frequenze.

Il sistema copre una gamma di frequenze compresa tra 45 Hz e 20 kHz, mentre il subwoofer utilizza una struttura “instant-fold surround” progettata per migliorare la risposta nei bassi. Sarà possibile scegliere tra tre modalità audio, Music, Cinema e Game, per adattare l’esperienza sonora ai contenuti riprodotti.

Dreame Pano S2: 5.1.2 canali e 630 W di potenza di picco

La Pano S2 invece rappresenta la proposta di fascia alta della nuova linea Dreame. Si tratta di un sistema 5.1.2 canali che comprende una soundbar principale, un subwoofer wireless da 8 pollici e due diffusori posteriori indipendenti.

In totale, la S2 integra 12 driver, raggiungendo una potenza di picco di 630 watt. La barra frontale include tre altoparlanti full-range, due tweeter e due speaker verticali dedicati all’effetto Dolby Atmos. I diffusori posteriori, invece, ospitano ciascuno due altoparlanti per creare un effetto surround immersivo a 360 gradi.

La gamma di frequenze coperta va da 40 Hz a 20 kHz, e anche qui Dreame ha nuovamente utilizzato la stessa combinazione di materiali ibridi in fibra vegetale e cupole in seta.

Anche la S2 supporta Bluetooth 5.4 per lo streaming wireless a bassa latenza, oltre a una vasta gamma di connessioni fisiche: HDMI 2.1 (eARC/ARC), ingresso ottico, AUX, USB e ingresso DC.

La soundbar principale sfoggia una finitura Obsidian Black con una targhetta in metallo satinato. Le sue dimensioni sono 938 × 102,2 × 61,5 mm, il subwoofer misura 192 × 356 × 375 mm, e ciascun diffusore posteriore misura 205 × 102,2 × 61,5 mm. Il peso totale del sistema è di 10,4 kg.

Dreame ha sottolineato che entrambe le soundbar sono state accordate in collaborazione con professionisti del suono con oltre due decenni di esperienza nel settore per garantire un bilanciamento sonoro fedele e una resa cinematografica di alto livello.

La Pano S1 sarà disponibile in Cina a 2.199 yuan (circa 266 euro), mentre la Pano S2, versione premium con configurazione surround completa, viene proposta a 4.098 yuan (circa 496 euro).

La strategia dell’azienda con questi prodotti segue un po’ quella già vista in altre categorie, in particolare la domotica, ovvero quello di offrire un’alternativa competitiva ai modelli di brand affermati, pur mantenendo però un prezzo accessibile in relazione alle caratteristiche tecniche e un occhio di riguardo al design.