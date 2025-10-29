Lo scorso 13 ottobre, Apple ha nuovamente segnato la storia superando un traguardo finora mai raggiunto dall’azienda. Per la prima volta, infatti, il colosso di Cupertino ha superato i 4000 miliardi di dollari di valore complessivo in Borsa, superando la quota del titolo subito dopo l’apertura dei mercati.

Questa enorme impennata a Wall Street è stata possibile grazie alle ottime vendite di iPhone 17 nel terzo trimestre fiscale del 2025 e dai guadagni generati dalla divisione Servizi di Apple, che secondo un report pubblicato negli scorsi giorni supererà per la prima volta i 100 miliardi di dollari di ricavi annuali.

La crescita del colosso di Cupertino negli ultimi anni è stata incredibile: soltanto nel 2018 l’azienda aveva toccato il valore di 1000 miliardi di dollari in Borsa, raddoppiando nel 2020 e arrivando a quota 3000 miliardi nel 2022. Quest’anno, invece, Apple ha superato un nuovo confine raggiungendo numeri che fino a poco tempo fa sembravano impossibili.

L’azienda della mela non è però la prima società al mondo a toccare questo valore in Borsa. Questo record storico è stato raggiunto per la prima volta da NVIDIA lo scorso luglio, seguita da Microsoft poche settimane dopo. Secondo i dati più recenti, però, NVIDIA vale oggi circa 4700 miliardi di dollari, mentre il colosso di Redmond si ferma a “soli” 3950 miliardi.

Il merito di questo traguardo non va solo ad iPhone

Nonostante l’iPhone resti il cuore pulsante dell’intero business di Apple, gran parte degli introiti dell’azienda derivano ormai anche dai Servizi che essa eroga. Acquistare un dispositivo della mela significa anche abbracciare un intero settore che include App Store, iCloud, Apple Music ed Apple Pay, servizi che ormai generano entrate costanti che, da sole, rappresentano oltre un quarto delle entrate complessive della società.

Il lancio degli iPhone 17 ha poi dato nuova linfa a questo ecosistema, facendo registrare il tutto esaurito in mercati chiave come Stati Uniti, Cina e India, con previsioni che vanno anche al rialzo nel 2026 grazie all’espansione dei servizi di intelligenza artificiale. Grazie agli oltre 1,5 miliardi di smartphone Apple attivi nel mondo, gli investitori continuano a credere fedelmente nel marchio.

Questa fedeltà viene riconosciuta anche nei consumatori, con un tasso di soddisfazione superiore al 95% e una comunità di appassionati che difficilmente abbandona l’ecosistema della mela. Con questo nuovo record, insomma, Apple consolida la sua posizione come una delle aziende più influenti del pianeta rappresentando, da sola, circa il 14% del valore totale delle cento principali società tecnologiche americane.

Il prossimo passo arriverà il 30 ottobre, quando l’azienda presenterà i nuovi risultati trimestrali con gli investitori. Se queste sono le premesse, però, il valore di Apple in Borsa non può fare altro che salire nel corso dei prossimi anni.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo