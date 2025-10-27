Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.31.10.72.

WhatsApp Beta prova a migliorare gli aggiornamenti di stato

Nelle scorse settimane è emerso che è in fase di sviluppo una funzionalità che consente agli utenti Android di reagire agli aggiornamenti di stato utilizzando un adesivo di reazione.

Ebbene, grazie alla versione 25.31.10.72 beta per iOS scopriamo che la medesima funzionalità è in lavorazione anche per gli utenti che usano il sistema operativo mobile di Apple.

L’obiettivo degli sviluppatori è rendere le interazioni con gli aggiornamenti di stato più dinamiche e coinvolgenti, consentendo agli utenti di esprimere istantaneamente i propri sentimenti tramite adesivi emoji interattivi posizionati direttamente sulle foto o sui video.

Prima di pubblicare un aggiornamento di stato, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra tutte quelle disponibili quale emoji offrire a chi lo visualizzerà, selezionando quella che meglio rappresenta il loro stato d’animo o il messaggio.

Quando i visualizzatori apriranno un aggiornamento di stato che include un adesivo di reazione, noteranno immediatamente l’emoji interattiva posizionata sull’immagine o sul video e toccandola invieranno immediatamente la reazione all’autore (che riceverà una notifica in tempo reale).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.