Il Black Friday si avvicina e le offerte iniziano già a sorprendere. Su eBay, tre modelli di iPhone di ultima generazione diventano protagonisti di una promozione senza precedenti: iPhone Air, iPhone 17 e iPhone 16e toccano i loro prezzi più bassi di sempre grazie al codice PSPROTT25, che applica uno sconto ulteriore direttamente al checkout. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera entrare nell’ecosistema Apple o aggiornare il proprio smartphone risparmiando fino a centinaia di euro.

iPhone 16e, iPhone 17 e iPhone Air: quale scegliere?

iPhone Air

Apple ha rivoluzionato il concetto di smartphone con iPhone Air, un modello che punta tutto su design, materiali e leggerezza. Con soli 5,6 mm di spessore e un peso di 165 grammi, è lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. Il telaio in titanio di grado 5 garantisce robustezza e solidità, mentre il display Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici offre un refresh rate variabile fino a 120Hz e una luminosità di picco di 3000 nits. Sotto la scocca troviamo il potente chip A19 Pro, lo stesso dei modelli top di gamma, accompagnato da connettività 5G di nuova generazione, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. La fotocamera posteriore da 48MP garantisce scatti di altissima qualità, pur rinunciando a un secondo sensore per contenere peso e spessore. L’autonomia resta nella media, ma il comfort e lo stile lo rendono un prodotto unico. Grazie al codice PSPROTT25, iPhone Air da 256 GB può essere acquistato a soli 889€ invece di oltre 1200€ di listino.

iPhone 17

Per chi desidera il massimo equilibrio tra potenza e versatilità, iPhone 17 rappresenta la scelta più sensata. Il chip A19 Bionic garantisce prestazioni di livello desktop, mentre il display Super Retina XDR Pro Motion da 6,3 pollici offre fluidità e colori incredibilmente realistici. La fotocamera multi-sensore è stata migliorata con una modalità Notte più efficiente e ritratti ancora più naturali. Dotato di connettività 5G, Wi-Fi 7 e Face ID, questo modello punta a offrire un’esperienza completa sotto ogni aspetto, con autonomia ottimizzata e materiali premium. Su eBay, il taglio da 256 GB scende a 899€ applicando il codice PSPROTT25, rendendolo uno dei migliori affari nel segmento premium e in diretta competizione con lo stesso iPhone Air.

iPhone 16e

Per chi vuole un iPhone moderno senza spendere troppo, iPhone 16e è la soluzione ideale. Equipaggiato con chip A18 e 8 GB di RAM, offre una fluidità eccezionale e supporta le ultime funzionalità di Apple Intelligence. Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici regala colori vividi e contrasti perfetti, mentre la fotocamera principale da 48 MP cattura immagini di qualità professionale. Con una batteria da 4005 mAh e design premium, iPhone 16e garantisce prestazioni solide e un’autonomia di tutto rispetto. Su eBay, il modello da 128 GB nella colorazione bianca crolla a soli 457€ applicando il codice PSPROTT25 al momento dell’acquisto.

Offerta per tutte le tasche su eBay

Con il codice PSPROTT25, eBay rende più accessibili che mai tre tra i modelli più interessanti del catalogo Apple. Che tu voglia il design ultraleggero di iPhone Air, la potenza bilanciata di iPhone 17 o la convenienza smart di iPhone 16e, è il momento perfetto per agire. Le scorte sono limitate e le promozioni valide solo per un periodo breve: non lasciarti sfuggire l’occasione di portarti a casa un nuovo iPhone a un prezzo da record.

