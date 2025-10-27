Negli ultimi due anni le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono divenute molto popolari nel mondo dei social network e nel settore dell’elettronica di consumo e le aziende più importanti sono alla ricerca di sempre nuove soluzioni che possano offrire agli utenti un’esperienza via via più ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le aziende big del settore dell’intelligenza artificiale figura senza dubbio anche OpenAI, che secondo un nuovo report di The Information sarebbe al lavoro per sviluppare uno strumento che possa essere in grado di generare musica da testo e prompt audio.

Un nuovo strumento in lavorazione per OpenAI

Stando a quanto è possibile apprendere da tale report, OpenAI avrebbe avviato una collaborazione con gli studenti della Juilliard School con l’obiettivo di arrivare alla creazione di dati di formazione.

In particolare, pare che l’azienda specializzata nell’IA immagini qualcosa che potrebbe essere utilizzato per generare un accompagnamento di chitarra per una traccia vocale oppure per aggiungere della musica ai video.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sullo stato dei lavori ma pare che OpenAI abbia coinvolto un certo quantitativo di studenti della Juilliard, affidando loro il compito di annotare spartiti musicali, che potrebbero essere utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale.

Questa non sarebbe la prima volta che l’azienda esplora delle soluzioni per sfruttare l’IA per la generazione di musica e si tratta di funzioni che stanno divendo sempre più frequenti, essendovi anche varie startup (come ad esempio Suno ed ElevenLabs) che hanno già sviluppato le proprie versioni.

E il rischio è che le principali piattaforme di streaming finiscano per riempirsi di questi contenuti generati dall’IA.