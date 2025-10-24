Se state valutando un nuovo smartwatch Amazfit, oggi trovate tre modelli interessanti in promozione su Amazon. Il vantaggio non si ferma al prezzo già scontato in pagina: al momento del pagamento si applica un ulteriore sconto automatico che abbassa ancora il totale. Vediamo quindi una panoramica più dettagliata per capire quale dei tre modelli fa più per voi e, a seguire, le offerte con le relative promozioni.

Amazfit Active 2, Balance 2 e T-Rex 3 Pro, smartwatch per tutte le esigenze

Amazfit Active 2 (44 mm) è lo smartwatch pensato per chi vuole un prodotto comodo tutti i giorni senza rinunciare alle funzioni principali. La cassa sottile e il peso contenuto lo rendono adatto anche ai polsi più piccoli. Il cuore dell’esperienza è il monitoraggio benessere 24/7 (frequenza cardiaca, SpO₂, stress, sonno con fasi), il rilevamento automatico delle attività più comuni e il GPS integrato per camminata e corsa all’aperto. L’interfaccia è semplice, con notifiche chiare e quadranti personalizzabili; l’autonomia copre più giorni di utilizzo misto, così non dovrete ricaricarlo ogni notte. È lo smartwatch “plug-and-play” per fitness leggero, studio/ufficio e uscite quotidiane. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Amazfit Active 2.

Con Amazfit Balance 2 (47 mm) invece, si sale di livello: cassa più ampia, display più generoso e metriche di allenamento e recupero più ricche. È il modello indicato per chi alterna palestra, corsa o bici e desidera dati più granulari su carico, stato di forma e recupero (con trend di variabilità cardiaca e qualità del riposo). Il GPS preciso supporta uscite più strutturate, mentre le modalità sportive sono numerose e curate. Rimane elegante per l’ufficio, ma si rivolge soprattutto a chi vuole una visione completa del proprio stile di vita, tra performance e benessere. Infine ma non per meno importanza, essendo dotato di NFC permette di effettuare pagamenti digitali. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Amazfit Balance 2.

In ultimo Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm), il “carro armato” della famiglia: design robusto, tasti fisici marcati e costruzione pensata per resistere agli ambienti difficili. È l’opzione giusta per trekking, trail, MTB e sport outdoor dove servono affidabilità, autonomia estesa e ricezione GPS solida (utile in boschi e vallate). Le modalità sportive coprono anche attività meno comuni, la cassa è resistente a urti e intemperie e l’autonomia accompagna anche uscite lunghe di più giorni. Se cercate uno sportwatch duro e puro che non tema fango, pioggia e sbalzi termici, questo è il candidato. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Amazfit T-Rex 3 Pro.

Le offerte Amazon di oggi su Amazfit Active 2, Balance 2 e T-Rex 3 Pro

Veniamo alle offerte perché in queste ore Amazon stra proponendo i suddetti smartwatch ad ottimi prezzi, pareggiando la promozione NO IVA di cui vi abbiamo raccontato qui.

Per chi desidera uno smartwatch leggero e completo senza spendere troppo, Amazfit Active 2 (44 mm) oggi è proposto a 88,99€ invece di 99,90€, ma al checkout scatta un extra sconto di 15,31€: il totale scende così a 73,68€. Acquista Amazfit Active 2 su Amazon al prezzo di 73,68€ invece di 99,90€.

Se puntate a funzioni più evolute per sport e benessere, Amazfit Balance 2 (47 mm) è in offerta a 293,49€ invece di 299€; anche qui c’è un extra sconto di 47,69€ al momento del pagamento, che porta il prezzo finale a 245,80€. Acquista Amazfit Balance 2 su Amazon al prezzo di 245,80€ invece di 299€.

Per gli amanti dell’outdoor che cercano uno smartwatch resistente e affidabile, Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm) scende a 392,49€ invece di 399€ e beneficia di un extra sconto di 64,73€ al checkout: il totale finale è 327,76€. Acquista Amazfit T-Rex 3 Pro su Amazon al prezzo di 327,76€ invece di 399€.

Nota: le offerte sono proposte da Amazon e possono variare in base a disponibilità e tempi della promozione. Verificate sempre che lo sconto extra sia visibile nel riepilogo ordine prima di confermare l’acquisto.