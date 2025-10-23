Alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti? Narwal vi viene incontro lanciando le Flash Sales di ottobre, dedicate al suo robot di punta: stiamo parlando di Narwal Freo Z10 Ultra, un dispositivo 2-in-1 per la pulizia domestica che combina aspirazione e lavaggio intelligente. Vediamo come acquistarlo in offerta.

Narwal Freo Z10 Ultra combina potenza e intelligenza

Narwal Freo Z10 Ultra mette a disposizione tutto quello che serve per la pulizia della smart home. Offre un’aspirazione dinamica che raggiunge i 18.000 Pa, in grado di rimuovere non solo polvere, ma anche detriti e peli di animali da qualsiasi superficie (tappeti compresi): questo con il contributo del sistema NarMind Pro con intelligenza artificiale, che combina doppio chip e doppia fotocamera per analizzare l’ambiente e rilevare più di 200 tipi di oggetti diversi (anche di piccole dimensioni), e della mappatura LiDAR.

Il lavaggio avviene attraverso mop triangolari, che si estendono e ruotano grazie alla tecnologia EdgeReach e puliscono anche lungo i bordi e i battiscopa. La stazione base 9-in-1 rende l’esperienza quasi del tutto autonoma: non solo svuota automaticamente la polvere in un sacchetto da 2,5 L, ma lava i panni con acqua calda fino a 75°C per igienizzarli, li asciuga e sterilizza l’intero sistema. Le spazzole sono progettate con un sistema anti-groviglio certificato.

Freo Z10 Ultra integra una batteria da 6400 mAh ed è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri.

Le offerte Flash Sales su Freo Z10 Ultra

Narwal Freo Z10 Ultra viene proposto in offerta con sconti fino al 50%, e potete scegliere tra due opzioni. Sul sito ufficiale il robot è in promozione dal 23 al 26 ottobre 2025 al prezzo consigliato di 649 euro (invece di 1299), oppure di 759 euro con bundle di accessori per un anno. Per scendere di prezzo dovete sfruttare il codice sconto proposto sul sito (CX1090750), valido su entrambe le colorazioni (Grigio e Bianco).

In alternativa, potete approfittare della proposta su Amazon, valida dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: il prezzo è lo stesso, 649 euro invece di 1299 euro, ma niente bundle con gli accessori (che resta esclusiva del sito ufficiale). Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.