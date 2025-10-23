Trovare un TV da 65 pollici con funzionalità smart recenti e una buona qualità d’immagine a meno di 500€ è una sfida. LG webOS UHD AI UA75 TV 65UA75006LA non solo accetta questa sfida, ma la vince con un’offerta che lo porta a un prezzo quasi incredibile. Il modello del 2025, equipaggiato con il processore α7 Gen8 e la piattaforma webOS con AI, scende drasticamente di prezzo su Amazon, rappresentando un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera aggiornare il proprio salotto senza svuotare il portafoglio. Questa promozione lo posiziona come uno dei televisori con il miglior rapporto qualità-prezzo nella sua categoria, rendendolo un acquisto estremamente intelligente. Analizziamo in dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un best-buy al prezzo attuale.

Smart TV LG AI da 65″: un concentrato di tecnologia e intelligenza artificiale

Questo televisore LG si distingue per un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di offrire immagini nitide, dettagliate e con colori vibranti. Il vero cuore del dispositivo è il processore α7 AI Gen8, un’unità di elaborazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scena. Questo si traduce in un upscaling di qualità superiore per i contenuti a risoluzione inferiore e in un miglioramento costante di luminosità e contrasto grazie al supporto HDR10 Pro, che garantisce una gamma dinamica estesa e neri più profondi.

La piattaforma smart è affidata all’ultima versione di webOS, un sistema operativo reattivo e intuitivo che dà accesso immediato a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. L’integrazione con l’intelligenza artificiale permette di utilizzare comodi comandi vocali per gestire il TV e cercare contenuti. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti: il TV supporta il VRR (Variable Refresh Rate) fino a 4K@60Hz, una tecnologia che sincronizza il refresh rate del pannello con quello della console, eliminando tearing e stuttering per un’esperienza di gioco più fluida. A questo si aggiunge il Game Optimizer, un menu dedicato che permette di personalizzare al volo le impostazioni video per ogni genere di gioco.

Dal punto di vista della connettività, il televisore non delude, offrendo Wi-Fi integrato, Bluetooth, diverse porte HDMI e il supporto ad Apple AirPlay 2. Il design è moderno e minimale, con cornici sottili che massimizzano l’area di visione.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non credere

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per acquistare un TV di grandi dimensioni e di ultima generazione. Il prezzo di listino di LG webOS UHD AI UA75 TV 65 pollici è di 799€, ma grazie all’attuale offerta su Amazon è possibile acquistarlo a soli 449€. Si tratta di un ribasso eccezionale che porta il prezzo a un livello difficilmente eguagliabile per un modello del 2025 con queste caratteristiche.

Il risparmio netto è di ben 350€ rispetto al prezzo di listino, corrispondente a uno sconto di quasi il 44%. Anche rispetto al prezzo medio precedente registrato su Amazon, che si attestava intorno ai 584€, l’offerta attuale garantisce un ulteriore, significativo risparmio. La disponibilità è gestita direttamente da Amazon, ma è consigliabile agire in fretta, poiché offerte di questa portata su prodotti così richiesti tendono a esaurire le scorte rapidamente o a subire variazioni di prezzo senza preavviso.

