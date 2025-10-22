Tesla ha appena rilanciato in Italia le sue ammiraglie Model S e Model X, dopo la misteriosa sparizione dai configuratori europei avvenuta durante l’estate. I due modelli di lusso della casa Californiana tornano con importanti aggiornamenti che puntano su efficienza, comfort e autonomia migliorata. Le consegne inizieranno a novembre, con alcune sorprese sui prezzi che vi raccontiamo nel dettaglio.

Nuova Tesla Model X, le novità del restyling e prezzo

Tesla Model X nel suo nuovo restyling ha miglioramenti significativi che la rendono ancora più efficiente. La versione Dual Motor vede i consumi scendere da 19,1 a 18,3 kWh/100 km, mentre l’autonomia con cerchi da 20″ aumenta da 625 a 649 km. Un piccolo compromesso riguarda la velocità massima, che passa da 250 a 240 km/h.

La versione Plaid registra prestazioni ancora più impressionanti: i consumi calano da 20,8 a 19,3 kWh/100 km, con l’autonomia che sale da 585 a 609 km. Parliamo di un SUV con 1.020 CV che accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi – numeri da supercar in un veicolo a sette posti.

Tra le novità tecniche spiccano i nuovi pneumatici a bassa resistenza e cerchi dal design più aerodinamico, che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza. L’abitacolo beneficia di un isolamento acustico potenziato con sistema di cancellazione attiva del rumore, nuova illuminazione ambientale dinamica e un’interfaccia utente aggiornata.

La terza fila guadagna più spazio per le spalle, mentre le sospensioni pneumatiche sono state ottimizzate per offrire un comfort di guida superiore. Non mancano gli aggiornamenti sulla sicurezza, con telecamera frontale integrata, avviso angolo cieco e fari adattivi.

Il prezzo della Model X subisce però un incremento significativo: la versione Dual Motor passa da circa 98.000 a 114.990 euro, mentre la Plaid sale da 112.990 a 124.990 euro.

Nuova Tesla Model S, le novità del restyling e prezzo

Per quanto riguarda la Tesla Model S, le buone notizie arrivano sia sul fronte tecnico che economico. I prezzi restano invariati: la Dual Motor parte da 109.990 euro, mentre la Plaid costa 119.990 euro.

L’autonomia migliora sensibilmente grazie alla riduzione dei consumi. La Model S Dual Motor passa da 17,5 a 14,8 kWh/100 km, raggiungendo 744 km di autonomia con cerchi da 19″ (erano 723 km) e 651 km con cerchi da 21″ (contro i precedenti 634 km).

La versione Model S Plaid mantiene prestazioni da record con i suoi 750 kW (1.020 CV) e accelerazione 0-100 km/h in 2,1 secondi, ma ora dichiara 611 km di autonomia con cerchi da 21″ – un dato leggermente inferiore rispetto alle versioni precedenti, compensato però dalla maggiore efficienza.

Questa variante riceve aggiornamenti specifici per le alte velocità: nuovi paraurti anteriori e posteriori per una maggiore stabilità, e un powertrain aggiornato con rotori rinforzati da una guaina in carbonio. La velocità massima rimane di 322 km/h, confermando la Model S Plaid come una delle berline più veloci al mondo.

Anche la Model S beneficia di tutti gli aggiornamenti di comfort e tecnologia della sorella SUV: isolamento acustico migliorato, illuminazione ambientale dinamica, interfaccia aggiornata e sospensioni pneumatiche ottimizzate.

Disponibilità e promozione lancio

Le nuove Tesla Model S e Model X sono già ordinabili attraverso il configuratore online, con le prime consegne programmate per novembre 2025. Tesla ha deciso di accompagnare il rilancio con un’offerta particolarmente generosa per i primi acquirenti.

Chi ordina una Model S o Model X dopo il 17 ottobre 2025 riceverà ricariche Supercharger gratuite illimitate per tutta la durata della proprietà del veicolo, oltre alla Premium Connectivity inclusa. Si tratta di un valore considerevole, considerando che la rete Supercharger di Tesla è la più capillare e affidabile in Europa.

L’offerta è valida sia per i veicoli preconfigurati che per quelli personalizzati, ed è cumulabile con eventuali promozioni finanziarie. Questa iniziativa rappresenta un ritorno alle origini per Tesla, che negli anni passati aveva già offerto ricariche gratuite come incentivo all’acquisto.

Per chi sta valutando l’acquisto, c’è un’opportunità aggiuntiva di risparmio: utilizzando un link referral Tesla (ovvero acquistando da questo link) è possibile ottenere uno sconto immediato di 500 euro sull’ordine. Visto che le Tesla si acquistano esclusivamente online, utilizzare questo sistema di referral non comporta alcun passaggio aggiuntivo e permette di risparmiare comodamente da casa.