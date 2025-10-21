SpaceX continua a macinare record a un ritmo che non ha eguali nel settore spaziale moderno e, nelle scorse ore, ha raggiunto un traguardo che certifica in maniera sempre più evidente il ruolo centrale della società di Elon Musk nel mercato delle telecomunicazioni via satellite: il numero totale di satelliti Starlink lanciati ha superato quota 10.000.

Si tratta di una cifra impressionante se si considera che l’intero programma è iniziato soltanto pochi anni fa, con i primi prototipi datati 2018, mentre la cadenza effettiva dei lanci si è stabilizzata soltanto nel 2019.

Nuovo record per Starlink, oltre 10.000 satelliti lanciati

Allo stato attuale i satelliti Starlink effettivamente presenti in orbita sono circa 8.680, di cui 8.664 operativi, il resto è rappresentato principalmente dai modelli ormai dismessi o rientrati nell’atmosfera dopo la fine del ciclo di vita. Il merito di questo ritmo è ancora una volta del Falcon 9, il vettore riutilizzabile che ha permesso a SpaceX di ridurre drasticamente i costi di messa in orbita e di incrementare in maniera sensibile la frequenza delle missioni, non solo per Starlink, ma anche per numerosi clienti governativi, commerciali e istituzionali.

Il superamento della soglia psicologica dei 10.000 satelliti è avvenuto grazie a due lanci ravvicinati, uno dalla Florida e uno dalla California; anche se in un primo momento si era temuto un guasto al secondo stadio del razzo decollato dalla costa occidentale, a causa di una perdita temporanea di telemetria che aveva fatto pensare alla possibile perdita del carico, SpaceX ha successivamente confermato che tutto si è svolto correttamente, con i satelliti in inserimento orbitale nella posizione pianificata.

Ciò che rende questo traguardo particolarmente significativo è l’evoluzione progressiva del progetto Starlink, passato in pochi anni da soluzione sperimentale a infrastruttura globale capace di fornire connettività a bassa latenza anche in zone isolate dove l’accesso terrestre a banda larga rimane ancora oggi troppo costoso o tecnicamente impraticabile.

Dopo aver esordito come servizio consumer rivolto principalmente all’utenza domestica, la costellazione è stata estesa anche a settori professionali, aziende, compagnie aeree e navali, fino a diventare un asset strategico in contesti di emergenza, come nel caso di disastri naturali o applicazioni militari.

Nel corso degli ultimi anni SpaceX ha inoltre introdotto una serie di miglioramenti tecnologici progressivi, tra cui i collegamenti laser tra satelliti (che riducono la dipendenza dalle stazioni di terra) e la funzione Direct to Cell, che permette con operatori compatibili di collegare direttamente uno smartphone alla rete satellitare senza bisogno di accessori esterni; questa funzionalità è ancora in fase iniziale e utilizzata soprattutto in scenari d’emergenza, ma rappresenta uno degli ambiti più promettenti per l’espansione futura.

Tutto questo però è soltanto l’inizio della prossima transizione, con l’arrivo di Starship, che disporrà di una capacità di carico nettamente superiore rispetto a Falcon 9, verrà introdotta la terza generazione di Starlink. Questi nuovi satelliti saranno sensibilmente più grandi, più potenti e in grado di gestire un numero di connessioni contemporanee superiore, garantendo prestazioni migliori soprattutto nelle aree a più alta densità di traffico; in altre parole, l’attuale record di 10.000 satelliti lanciati potrebbe presto diventare solo un punto di passaggio.

SpaceX ancora una volta continua a dettare il ritmo dell’innovazione nel settore spaziale commerciale, e con Starship ormai sempre più vicina a una piena operatività, è plausibile aspettarsi una nuova fase di accelerazione nella costruzione della costellazione, che nei prossimi anni potrebbe superare di gran lunga le dimensioni attuali e consolidare ulteriormente il vantaggio strategico dell’azienda su scala globale.