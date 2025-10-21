A pochi mesi dal debutto della PlayStation 5 Pro originale, Sony ha già introdotto una nuova revisione hardware della console, identificata con il codice CFI-7121.

Il modello, comparso recentemente in alcuni video unboxing e analisi tecniche, non porta cambiamenti sul piano prestazionale, ma introduce una serie di ottimizzazioni mirate alla silenziosità, all’efficienza energetica e alla riduzione del peso complessivo.

Il celebre youtuber tech Austin Evans, tra i primi ad avere accesso alla nuova unità, ha messo a confronto la PS5 Pro CFI-7121 con la versione lanciata lo scorso novembre, rilevando differenze sottili ma concrete. Vediamole nel dettaglio.

PS5 Pro migliora in vari aspetti ma non in quelli più attesi

Partiamo dal punto di vista estetico: la nuova PS5 Pro appare identica al modello originale, dunque stesso chassis, stesse linee e identiche dimensioni, ma è sotto la scocca, letteralmente, che si nascondono le maggiori differenze.

Sony ha sostituito alcuni componenti con materiali più leggeri, riuscendo a ridurre il peso di circa 100 grammi.

La modifica più evidente riguarda la ventola di raffreddamento, che ora pesa 40 grammi in meno grazie a un design leggermente più compatto. Anche la griglia di aerazione è stata aggiornata, infatti non è più in metallo, ma in plastica resistente, una scelta che contribuisce a ridurre ulteriormente il peso e a semplificare il processo produttivo, afferma l’azienda.

Le misurazioni effettuate durante i test mostrano una diminuzione percepibile della rumorosità, specialmente nei contesti più tranquilli.

Un altro aspetto su cui Sony sembra aver lavorato è l’efficienza energetica. Secondo le prove di Evans, la PS5 Pro CFI-7121 consuma tra il 3 e il 4% in meno di energia rispetto alla versione precedente, un dato che dimostra l’ottimizzazione dei consumi pur mantenendo le stesse prestazioni.

Le temperature operative restano sostanzialmente identiche, ma il nuovo alimentatore, più leggero e ottimizzato, contribuisce alla riduzione dei consumi e a un minor accumulo di calore interno.

Inoltre, Sony ha semplificato la scheda madre, eliminando alcuni componenti non essenziali che, a detta dell’azienda, rendono la console più facile da assemblare e da riparare in futuro, si presume.

Sul piano tecnico però non è stato avvistato nessun cambiamento nelle specifiche principali. La CPU e la GPU restano identiche a quelle montate sulla PS5 Pro originale, mantenendo quindi inalterata la potenza di calcolo.

La vera differenza è una ridisposizione della componentistica interna che vede l’alimentatore, la scheda madre e i collegamenti riposizionati e semplificati, probabilmente per ridurre i costi di produzione e migliorare la gestione termica complessiva.

Questo tipo di revisione, seppur sia minore e possa deludere gli utenti che si aspettavano qualcosa di più concreto, segue una prassi ormai consolidata per Sony: che nel corso degli anni ha visto l’introduzione di versioni più efficienti, silenziose e leggere delle proprie console senza modificare la base hardware. Pertanto, la PS5 Pro CFI-7121 si inserisce esattamente in questa logica.

Piccole modifiche anche al DualSense

Accanto alla console, Sony ha apportato alcuni aggiustamenti minori al controller DualSense, anche se, come per la console, le differenze sono visibili solo all’interno.

Contrariamente ai rumor che parlavano di un modello aggiornato con batteria rimovibile, il nuovo DualSense mantiene lo stesso design esterno e nulla di più.

Anche qui le novità sono minori e riguardano il connettore interno della batteria, ora più accessibile per eventuali riparazioni, e la rimozione di uno dei due microfoni integrati, probabilmente per semplificare la struttura interna. Il peso resta quasi invariato, con una differenza di appena un grammo rispetto alla versione precedente.

Queste piccole modifiche non influiscono sull’esperienza d’uso, ma testimoniano l’intenzione di Sony di rendere i componenti più semplici da mantenere e produrre.

In sintesi, la PS5 Pro CFI-7121 non introduce nuove funzioni né migliora le prestazioni grafiche o di calcolo ma, come affermato da Austin Evans, ci troviamo di fronte a una revisione tecnica pensata per ottimizzare l’efficienza e l’esperienza utente che si traduce in meno rumore, minori consumi e materiali più leggeri.

Sony non ha comunicato cambiamenti nei prezzi o nella disponibilità: la CFI-7121 sostituirà progressivamente la precedente versione, mantenendo identici hardware e listino.