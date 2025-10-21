Interessanti novità in casa NVIDIA, in particolare riguardanti l’intelligenza artificiale lato gaming e l’Unreal Engine. L’azienda annuncia infatti novità su NVIDIA ACE e NVIDIA RTX in Unreal Engine, e mostra una nuova demo per accompagnare il rilascio di NvRTX 5.6.1: andiamo a scoprire tutto.

NVIDIA ACE promette NPC ancora più avanzati, ma ci sono novità anche lato RTX

Iniziamo da NVIDIA ACE, nota piattaforma di intelligenza artificiale generativa pensata per rivoluzionare i personaggi non giocanti (NPC) e le interazioni nei videogiochi. L’azienda californiana ha annunciato che NVIDIA ACE supporta ora il modello linguistico open source Qwen3-8B (SLM), che consente agli sviluppatori di creare NPC dinamici e reattivi in tempo reale direttamente sui dispositivi nei giochi per PC.

Il modello è disponibile come plugin SDK In-game Inferencing (IGI), che semplifica l’integrazione nella pipeline di gioco e ottimizza l’esecuzione simultanea dell’inferenza AI e dell’elaborazione grafica, garantendo prestazioni accelerate. Grazie a tutto ciò, gli sviluppatori potranno realizzare personaggi ancora più avanzati, in grado di ragionare in tempo reale, reagire a eventi non scriptati e generare risposte e persino azioni contestuali basate sugli input dei giocatori. La tecnologia ha il potenziale di trasformare non solo il gameplay nei giochi, ma anche il game design, offrendo un mondo di gioco ancora più vivo e credibile.

NVIDIA ha rilasciato diversi aggiornamenti per quanto riguarda NVIDIA RTX Branch of Unreal Engine (NvRTX), tra cui la versione Unreal Engine 5.6.1, RTX Mega Geometry e miglioramenti alla qualità dell’immagine e alle prestazioni di ReSTIR PT. Possiamo anche dare uno sguardo alla demo Bonsai Diorama, creata proprio per accompagnare il rilascio della versione NvRTX 5.6.1: mostra in azione proprio RTX Mega Geometry, ReSTIR PT e la suite di tecnologie DLSS 4.

Infine, sono stati integrati alcuni miglioramenti al core IGI SDK. Con Magpie Flow viene abilitata la sintesi vocale in tempo reale direttamente sul dispositivo, e viene offerto il supporto multilingue in spagnolo e tedesco. In più, i nuovi adattatori MultiLoRA consentono di ottimizzare i pesi dei modelli in modo rapido e con un overhead computazionale minimo, mentre il supporto CUDA in Graphics per i backend Vulkan permette di gestire in modo ancora più efficiente i carichi di lavoro grafici e legati all’intelligenza artificiale, così da garantire prestazioni ulteriormente accelerate.