Pare che Tesla abbia deciso di intensificare le attività relative allo sviluppo e alla probabile produzione iniziale del Cybercab presso lo stabilimento Giga Texas.

Almeno ciò è quanto emerge dalle foto e dai video che sono stati realizzati di recente da un drone che ha sorvolato il grande stabilimento di produzione di veicoli elettrici del colosso statunitense.

Dentro uno stabilimento di Tesla

Il nuovo contributo sui programmi di Tesla è arrivato da Joe Tegtmeyer, che su X ha condiviso alcuni contenuti realizzati con un drone, precisando che la produzione di Tesla Model Y Standard è in corso presso Giga Texas, così come viene confermato da un video che ne mostra uno mentre esce dalla fabbrica e si dirige autonomamente verso il capolinea Ovest (dove molti altri vengono preparati per la spedizione).

Inoltre, grazie al drone in questione è possibile vedere i veicoli di Tesla Model Y Standard sottoposti a crash test che vengono preparati per il trasporto verso i piazzali di riciclaggio.

Infine, sono visibili 7 Cybercab coperti all’esterno dell’impianto di crash test di Giga Texas. Potrebbero essere vecchi prototipi non più necessari o nuovi modelli in fase di preparazione per i test e, in entrambi i casi, questo rappresenta un altro indizio relativo al sempre più vicino avvio della produzione del veicolo.

Ricordiamo che Tesla Cybercab è progettato per essere l’auto con il volume di produzione più elevato dell’azienda: stando a quanto è stato reso noto dal CEO Elon Musk, infatti, il veicolo a guida autonoma biposto dovrebbe raggiungere un tasso di produzione di circa 2 milioni di unità all’anno.