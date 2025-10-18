Nella giornata di ieri, oltre ai due smartphone da gaming che compongono la serie REDMAGIC 11 Pro, il produttore cinese REDMAGIC (sub-brand di Nubia) ha annunciato in Cina un nuovo notebook da gaming chiamato REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026.

Questo notebook, caratterizzato da una scheda tecnica di prim’ordine, dovrebbe debuttare sul mercato global come REDMAGIC Titan 16 Pro 2026 nei prossimi mesi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il mercato cinese.

REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026

Con il nuovo REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026, il brand cinese aggiunge al proprio catalogo una macchina con pochissimi compromessi, appetibile sia per gli utenti che cercano un notebook di fascia altissima, sia per i gamer che cercano una macchina in grado di soddisfare le proprie velleità.

Il notebook ruota attorno alla CPU Core Ultra 9 275HX di Intel, dotata di 24 core e 24 thread, garantendo che qualsiasi carico di lavoro venga gestito alla perfezione. A fianco di questa CPU troviamo tre delle più potenti GPU NVIDIA della serie 50: abbiamo la GeForce RTX 5070Ti, la RTX 5080 o la più performante RTX 5090 con ben 24 GB di memoria grafica (GDDR7), in grado di far girare anche i più pesanti titoli o di destreggiarsi senza problemi anche nei flussi di lavoro IA.

Per mantenere le temperature sotto controllo, REDMAGIC ha integrato il sistema di raffreddamento MagicCool 2.0 che ottimizza conduzione e dissipazione del calore su più dimensioni. Esso è composto da una matrice 4+2 di 3D Ice Composite Heat Pipes 2.0, ampie camere di vapore (con materiali a cambiamento di fase a bassa resistenza) e dalla ventola 2+1 3D IceBlade che espelle rapidamente il calore e previene l’accumulo termico.

Dal punto di vista estetico, REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026 è facilmente collocabile all’interno del catalogo REDMAGIC per via del suo design futuristico, caratterizzato da una finestra in vetro temperato (allumino-silicato) e da altri particolari rivestimenti che lo rendono resistente a graffi, usura, impronte e sudore. L’illuminazione RGB (personalizzabile) è ovunque, dalla cornice intorno al touchpad fino al posteriore.

Lo schermo da 16 pollici offre una risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, una frequenza di aggiornamento a 300 Hz e un tempo di risposta di appena 4 ms. Il pannello è perfetto per giocare qualsiasi titolo, inclusi quelli ad altissimi fps, ma anche per la produttività, garantendo un’esperienza fluida nello scorrere documenti, pagine Web e così via.

REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026 è completissimo anche dal punto di vista della connettività: abbiamo una porta LAN a 2,5 Gbps, una porta HDMI 2.1 FRL, tre porte USB-A, una Thunderbolt 5 e una USB-C. Se aggiungiamo anche Bluetooth e Wi-Fi 7, c’è tutto ciò che serve ai gamer per un’esperienza di gioco e di streaming ottimale, sia dallo schermo del notebook stesso che da eventuali monitor esterni.

Chiudono il pacchetto una batteria da 99 Wh (l’alimentazione è a 100 W) e il sistema operativo Windows 11. Per il mercato cinese è integrata anche l’intelligenza artificiale proprietaria di REDMAGIC, ovvero MORA, che fornisce interazione vocale, sessioni di domanda e risposta, suggerimenti sulla strategia di gioco e assistenza con le attività quotidiane.

Specifiche tecniche del notebook

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo notebook REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026.

Display: IPS LCD da 16″ con risoluzione 2.560 x 1600 pixel (in 16:10) Luminosità tipica a 500 nit Refresh rate a 300 Hz DC Dimming Risposta GtG a 4 ms NVIDIA G-SYNC

da con risoluzione x (in 16:10) CPU: Intel Core Ultra 9 275HX 24 Core (8 performance + 16 efficiency) 24 Threads Frequenza massima 5,4 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX serie 50 Opzione 1: RTX 5070Ti Opzione 2: RTX 5080 Opzione 3: RTX 5090 (24 GB GDDR7)

RAM: DDR5-6400 MHz

SSD: PCIe 5.0 (M.2 2280)

(M.2 2280) Audio: quattro altoparlanti , DTS:X Ultra

, Webcam: 1080p + IR (Windows Hello)

+ (Windows Hello) Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4

, Porte: 1x LAN 2.5G 1x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbps) 1x Thunderbolt 5 1x USB-C (5 Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x jack audio 3,5 mm 1x Slot SD

Batteria: 99 Wh , alimentazione a 100 W con Power Delivery

, alimentazione a con Power Delivery Sistema operativo: Windows 11

Immagini del notebook

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026

Il nuovo REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026 è già disponibile al pre-ordine in Cina. Il notebook viene proposto in colorazione nera e in tre differenti configurazioni, in tutti i casi con CPU Intel Core Ultra 9 275HX, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070Ti , RAM da 32 GB e SSD da 1 TB al prezzo di 16.999 yuan (circa 2.045 euro)

, RAM da e SSD da al prezzo di (circa 2.045 euro) Configurazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 , RAM da 32 GB e SSD da 1 TB al prezzo di 22.499 yuan (circa 2.707 euro)

, RAM da e SSD da al prezzo di (circa 2.707 euro) Configurazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, RAM da 64 GB e SSD da 2 TB al prezzo di 29.999 yuan (circa 3.609 euro)

Come anticipato in apertura, REDMAGIC Gaming Laptop 16 Pro 2026 dovrebbe essere ri-proposto a breve sul mercato global con il nome REDMAGIC Titan 16 Pro 2026; considerando che il TITAN 16 Pro è attualmentente disponibile dalle nostre parti, è lecito attendersi che anche il successore lo diventi presto.