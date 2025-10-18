Gli smart ring stanno conquistando una fetta sempre più significativa nel mercato degli indossabili, proponendosi come una alternativa discreta ed elegante ai classici smartwatch . Luna, azienda health-tech emergente che si distingue per un approccio innovativo al benessere digitale, ha da poco annunciato una importante novità per Luna Ring 2.0 (qui la nostra recensione).

Grazie a un nuovo aggiornamento del firmware arriva una funzionalità pronta a cambiare le regole del gioco: arriva infatti la misurazione on-demand dei principali biomarcatori relativi alla salute. In questo modo si passa dal monitoraggio passivo a quello attivo, una novità che rende decisamente più interessante questa tipologia di dispositivi.

Monitoraggio attivo

La maggior parte degli smart ring attualmente in commercio offre un tracciamento passivo di parametri come la frequenza cardiaca e il livello di stress, per cui l’utente deve “accontentarsi” dei dati che vengono raccolti periodicamente. Luna invece fa un deciso passo in avanti e con il nuovo aggiornamento permette all’utente di ottenere una misurazione in tempo reale della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), temperatura cutanea, frequenza cardiaca e livello di stress.

Basta aprire la companion app ed effettuare la misurazione al momento del bisogno, colmando il vuoto che inevitabilmente si crea tra la misurazione continua in background tipica degli anelli intelligenti e la consapevolezza immediata del proprio stato di salute. Amit Khatri, co-fondatore di Luna, ha sottolineato che l’aggiornamento è una risposta diretta alle tante richieste da parte della community degli utenti:

“I nostri utenti volevano poter ‘interrogare’ il proprio corpo in qualsiasi momento, e noi li abbiamo ascoltati. Questo conferma il nostro impegno nella realizzazione di LifeOS, dove le statistiche in tempo reale e le tendenze sul lungo termine trasformano i dati passivi in azioni concrete per migliorare la propria salute.”

Luna Ring 2.0 offre già una ricca serie di funzioni, che unite a un design unico e a un software particolarmente evoluto rappresentano una delle migliori soluzioni in questo campo. Il dispositivo offre punteggi calcolati dall’IA relativi al sonno, alla prontezza fisica e alle attività, traccia lo stress e indica i corretti tempi di recupero dopo le attività fisiche, con analisi degli allenamenti e report sul sonno allineati ai ritmi circadiani individuali.

Completano l’offerta il monitoraggio della fertilità, utile quindi per il pubblico femminile e raccomandazioni sanitarie contestualizzate, il tutto con una autonomia che, grazie alla custodia di ricarica, può raggiungere i 21 giorni. Luna Ring 2.0 è in vendita sullo store ufficiale a 300 dollari nella versione con carica batterie da tavolo e 329 dollari nella versione con custodia di ricarica rapida.

L’aggiornamento è in fase di roll out e come sempre potrebbe impiegare qualche giorno/settimana prima di raggiungere tutti i dispositivi.