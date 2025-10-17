A pochissimi giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Apple dei suoi nuovi MacBook Pro con chip proprietario M5 (e “fratello maggiore” M5 Max), già cominciano a correre le prime indiscrezioni riguardanti i MacBook Pro dell’anno prossimo, che monteranno verosimilmente il chip proprietario M6 e porteranno con sè notevoli differenze rispetto alle ultime generazioni che abbiamo visto, decisamente “stagnanti” sotto il punto di vista del design (rimasto pressoché inalterato dal 2021) e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Pro M6: aria di cambiamento

Dimenticatevi i pochi cambiamenti a cui abbiamo assistito finora con le ultime generazioni di MacBook Pro: il nuovo modello del 2026, che sarà presumibilmente il MacBook Pro M6, potrebbe infatti portare una decisa ventata d’aria fresca in termini di novità nelle specifiche tecniche.

Partiamo prima di tutto dal design, che dovrebbe presentare notevoli cambiamenti rispetto a quanto visto fino ad oggi, risultando più minimale e compatto a confronto delle ultime generazioni. Tra le novità salienti rientra poi la presunta introduzione del display OLED dotato di funzionalità touch (alla stregua di un iPad, per intenderci), con l’assenza del notch che farà da spartiacque rispetto alle precedenti iterazioni. Il chip proprietario M6, poi, non farà eccezione a questa regola: si prevede infatti l’introduzione di un nuovo processo di produzione a 2 nanometri di TSMC, che potrebbe portare miglioramenti evidenti nelle prestazioni.

Oltre a queste caratteristiche potrebbe essere introdotto un modem C2 proprietario per la rete cellulare, così da garantire la connettività anche in assenza del più classico Wi-Fi. Si tratterebbe dunque di un significativo cambio di rotta rispetto a quanto visto finora, con numerose novità importanti introdotte all’interno di una singola generazione.

Come sempre vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici voci di corridoio che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque dichiarazioni ufficiali direttamente da Apple, che arriveranno nel corso del 2026.