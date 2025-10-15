A pochi giorni dall’imminente uscita del prossimo titolo della serie, Leggende Pokémon: Z-A, titolo che sta riscuotendo opinioni miste all’interno della stampa specializzata, il mondo Pokémon torna al centro dell’attenzione.

Protagonista di giornata è un’indiscrezione, pubblicata online dal solito e controverso portale Centro Leaks, che avrebbe svelato la roadmap completa dei giochi in sviluppo fino al 2030, tra progetti inediti, ritorni di regioni familiari e iconiche e l’arrivo di un possibile MMO multiregionale.

Un leak scuote il mondo Pokémon, è questo il futuro del franchise?

Secondo quanto riportato, i file provengono da una presunta violazione interna dei server di Game Freak, lo storico studio giapponese responsabile da sempre della serie principale dei videogiochi del brand. L’autore del leak sarebbe lo stesso che, lo scorso anno, diffuse in rete il cosiddetto Teraleak, una fuga di dati che rivelò in anticipo le meccaniche di Pokémon Scarlatto e Violetto.

La fonte sostiene di essere entrata in possesso di documenti risalenti in parte al 2020, che delineerebbero una strategia di sviluppo a lungo termine per il franchise. Tra questi file ci sarebbe una roadmap con progetti fino al 2030, comprendente nuovi titoli principali, spin-off e addirittura un progetto MMO ancora avvolto nel mistero ma altamente probabile.

Pokémon Project Seed is not only the dream multi-region Pokémon game that people have always asked for, it also appears to be an MMO. “Seed is a prototyping project for a next-generation online game playable by multiple people, set in a region that connects Hoenn and Sinnoh” https://t.co/JPN5tAJfr5 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 13, 2025

Come sempre in questi casi quando si parla di leak, è bene sottolineare che nulla è stato confermato ufficialmente da Game Freak o da The Pokémon Company.

I piani interni di uno studio possono cambiare radicalmente nel corso di pochi anni, e molte idee elencate potrebbero non vedere mai la luce. Tuttavia, la quantità di dettagli trapelati rende difficile liquidare il leak come un semplice falso, visto anche il precedente, poi rivelatosi veritiero, di Scarlatto e Violetto.

Pokémon Wind and Waves: la decima generazione in arrivo nel 2026

Tra le informazioni più interessanti spicca il titolo Pokémon Wind and Waves, indicato come il gioco che introdurrà la decima generazione.

Secondo i documenti trapelati, il tema centrale del titolo sarebbe “l’infinito”, con un’ambientazione fortemente legata agli elementi naturali, cioè vento e acqua, e un mondo più aperto e dinamico rispetto agli ultimi capitoli.

Il lancio sarebbe previsto per fine 2026, con un DLC aggiuntivo nel 2027. Il gioco includerebbe, almeno nella fase iniziale di sviluppo, una zona centrale condivisa dove i giocatori potrebbero incontrarsi, scambiarsi oggetti e partecipare a raid boss cooperativi, un po’ in stile Pokémon Go per intenderci.

Un altro dettaglio curioso riguarda l’esplorazione sottomarina: gli sviluppatori avrebbero sperimentato ambienti subacquei esplorabili, una meccanica mai davvero approfondita nei titoli principali.

Un nuovo Pokémon Legends ambientato a Galar

Oltre alla decima generazione, il leak cita anche un secondo capitolo della serie Pokémon Leggende, successore spirituale di Leggende Pokémon: Arceus. Il nuovo episodio sarebbe ambientato nella regione di Galar, già nota ai più poiché è quella di Spada e Scudo, ma collocato in un’epoca storica più antica, come già visto con Hisui (l’antica Sinnoh) in cui l’ambientazione era quella del Giappone feudale.

Stando alla fonte, questo nuovo Pokémon Legends non arriverebbe prima del 2028.

Project Seed

Forse il progetto più ambizioso tra quelli trapelati è Project Seed, descritto nei file come un “gioco multiregionale” che permetterebbe ai giocatori di viaggiare tra più regioni provenienti dai titoli precedenti.

Secondo la fonte, Game Freak starebbe valutando una struttura ibrida tra open world e MMO, dove le varie regioni (Kanto, Johto, Hoenn e le più recenti Paldea e Galar) verrebbero collegate in un unico universo di gioco.

Non ci resta che attendere le prossime settimane o mesi per capire quanto di vero ci sia in questa corposa indiscrezione sul futuro del franchise Pokémon.