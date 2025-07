Dopo il successo riscontrato in Asia, Razer porta in Europa e nel resto del mondo la sua collezione di accessori da gaming in collaborazione con Pokémon.

Un’operazione che si inserisce perfettamente in questi anni di ritorno in auge del celebre franchise Nintendo. In questa collaborazione i fan del brand ritroveranno personaggi iconici come Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle su tastiere meccaniche, mouse, cuffie e tappetini. Scopriamola nel dettaglio.

Razer e The Pokémon Company insieme per una collezione che unisce cultura pop e prestazioni

Il legame tra cultura pop e tecnologia continua a rafforzarsi, e la nuova linea Razer in collaborazione con Pokémon ne è un esempio lampante.

L’azienda statunitense specializzata in periferiche da gaming ha deciso di ampliare la distribuzione della sua collezione tematica, lanciata inizialmente nei mercati asiatici, anche in Stati Uniti, America Latina, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

“Questo lancio celebra l’incredibile community che ha supportato Razer e Pokémon nel corso degli anni”, ha dichiarato Addie Tan, Global Head della divisione Lifestyle di Razer.

“La nostra partnership con The Pokémon Company International ci ha permesso di creare qualcosa di davvero speciale: un accessorio che incontra il gusto di tutte le generazioni. Più che semplici periferiche, questa collezione è un crossover culturale che fonde gli iconici Pokémon con l’innovazione distintiva di Razer, unendo giocatori e Allenatori attraverso una passione condivisa per l’avventura e il gioco ad alte prestazioni.”

L’obiettivo, pertanto, è coniugare estetica e prestazioni; la collezione infatti include tastiere meccaniche, cuffie da gaming, mouse e tappetini, tutti decorati con i volti dei personaggi della regione di Kanto ma comunque progettati per offrire una vera esperienza da competizione, vera anima dell’azienda.

Tutti i prodotti della collezione Pokémon di Razer

La linea è composta da quattro accessori principali:

Razer BlackWidow V4 X – Pokémon Edition

Si tratta di una tastiera meccanica full-size con illuminazione RGB, dotata di sei tasti macro programmabili e switch meccanici clicky e tattili.

Il design, ovviamente, è arricchito dalle grafiche ispirate ai Pokémon, con tasti neri e accenti gialli.

Razer Kraken V4 X – Pokémon Edition

Cuffie cablate con audio immersivo e microfono con isolamento del rumore, pensate per garantire comunicazioni cristalline durante il gioco online.

Pensate per fornire comfort e durata anche durante lunghe sessioni di gioco con padiglioni imbottiti e struttura leggera.

Anche in questo caso, il design è impreziosito da elementi grafici dei Pokémon menzionati sopra e parti gialle.

Razer Cobra – Pokémon Edition

Mouse cablato RGB con sensore ottico ad alta precisione e una forma ergonomica che assicura comfort anche durante lunghe sessioni di gioco.

Anch’esso è arricchito da elementi che richiamano il mondo Pokémon, nella parte superiore, e una parte in colorazione gialla, in quella inferiore.

Razer Gigantus V2 Medium – Pokémon Edition

Tappetino per mouse in tessuto morbido che garantisce scorrevolezza e precisione, ideale per supportare i movimenti rapidi richiesti nel gaming competitivo.

Il disegno Pokémon vede il classico pattern della collaborazione con, al centro, la figura di Pikachu in primo piano.

Prezzi e disponibilità

La collezione è già disponibile presso i principali rivenditori autorizzati, tra cui lo store ufficiale di Razer, anche in Italia. I prezzi sono in linea con la fascia premium del marchio:

• Tastiera BlackWidow V4 X a 189,99 euro;

• Cuffie Kraken V4 X a 109,99 euro;

• Mouse Cobra a 69,99 euro;

• Tappetino Gigantus V2 a 29,99 euro.

La disponibilità può variare in base alla regione e alla domanda, ma tutti i prodotti risultano già disponibili in diversi mercati, compresa l’Italia.