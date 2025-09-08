Il produttore di giocattoli Takara Tomy ha annunciato un nuovo dispositivo che sta già infiammando gli appassionati; parliamo di un gioco in stile Tamagotchi, a forma di Poké Ball, che permette di interagire con oltre 150 creature della saga al suo interno.

Una Poké Ball che prende vita, ecco il Tamagotchi con i Pokémon

Il concept è semplice ma irresistibile e i produttori sanno bene come arrivare al cuore degli appassionati: così come i Tamagotchi negli anni ’90 hanno conquistato intere generazioni con il loro concept, questo gadget permette di accudire, coccolare e allenare i Pokémon.

Stando al materiale pubblicitario, il dispositivo include sette Pokémon partner principali: Pikachu, Eevee, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Lucario e Sylveon.

Ciascuno di questi reagisce al tocco dell’oggetto grazie ad alcuni sensori, se si accarezza la Poké Ball, il Pokémon mostra emozioni e comportamenti diversi.

Oltre ai suddetti, sono presenti altri 150 Pokémon con cui interagire: non tutti saranno adottabili nello stesso modo, ma offriranno esperienze extra come battaglie o mini-attività legate alla cura e al gioco.

Cura, battaglie e interazioni quotidiane

Detto ciò, il cuore del dispositivo è il rapporto con il proprio Pokémon compagno. Proprio come nei Tamagotchi da cui è tratto il concept, sarà necessario prendersene cura: nutrirlo, coccolarlo, farlo riposare e allenarlo.

L’esperienza non si ferma qui, infatti il giocattolo include anche modalità di battaglia, in cui il proprio Pokémon può affrontare altri mostri virtuali.

Secondo le prime descrizioni, sono previste funzioni sorprendenti come il lavaggio del Pokémon: un dettaglio che richiama la dimensione “affettiva” tipica dei giochi della serie Pokémon, dove il legame tra allenatore e creatura è centrale e in alcuni casi consente al Pokémon in questione di evolversi e sviluppare nuove abilità.

Questa attenzione alla quotidianità rende il prodotto non solo un passatempo, ma anche un piccolo compagno digitale da portare sempre con sé.

La lista completa dei Pokémon inclusi non è ancora stata svelata, ma Takara Tomy ha confermato che saranno oltre 150. Non tutti saranno “partner” con cui instaurare un legame quotidiano, ma molti compariranno in sfide o attività parallele; trattandosi di un prodotto che fa della retro nostalgia moderna il suo pilastro, è lecito attendersi la presenza dei Pokémon delle primissime generazioni.

Prezzo, disponibilità e limiti geografici

La nuova Poké Ball interattiva costa 7.480 yen (circa 51 dollari), anche se il prezzo finale per l’importazione potrebbe salire a causa di tasse e tariffe.

L’uscita è fissata per l’11 ottobre, per ora il dispositivo è stato annunciato solo per il mercato giapponese; i preordini sono stati aperti a fine agosto, ma le prime scorte su Amazon Japan sono già andate esaurite. Segnale che l’operazione nostalgia abbinata ai Pokémon ha fatto centro nel cuore degli appassionati.

Inoltre, la presenza di un menu in lingua inglese ha fatto scattare i rumor su una futura commercializzazione anche in altri Paesi. Non sarebbe la prima volta che un gadget lanciato in Giappone arrivi poi in Occidente, soprattutto considerando il successo globale di Pokémon e l’appeal nostalgico di questo formato.

Dunque, questo nuovo Poké Ball virtual pet di Takara Tomy rappresenta l’ennesimo prodotto pronto a cavalcare l’irresistibile nostalgia dei dispositivi retro, come i Tamagotchi, a cui viene unito l’universo Pokémon, attualmente il brand più ricco e popolare al mondo.

L’operazione nostalgia sembrerebbe già essere un successo e chissà che questo non possa spronare l’azienda a un lancio internazionale vista l’eccezionale domanda in fase di preordine.

Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità concrete in tal senso.