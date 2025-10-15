Cambio di programma per chi vuole acquistare un’auto elettrica nuova di zecca approfittando degli incentivi statali 2025. Il tanto atteso “click day” per gli è stato ufficialmente posticipato, vediamo a quando e come aderire.

Una nuova data da segnare in calendario

La data da cerchiare in rosso sul calendario è ora martedì 22 ottobre 2025, a partire dalle ore 12:00. È stato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il Mase) ad annunciarlo, confermando l’apertura dello sportello online per la presentazione delle domande da parte di cittadini e microimprese. Questa misura, finanziata con le risorse del Pnrr, mira a spingere sulla transizione ecologica, sostenendo chi sceglie di sostituire un veicolo inquinante con un mezzo 100% elettrico.

Prepararsi al meglio

Ma come prepararsi a questo evento? Per garantire una compilazione corretta e uniforme delle istanze, il Ministero ha pensato a tutto, predisponendo dei video tutorial dedicati che vi guideranno passo dopo passo. Ricordatevi che l’accesso ai fondi è legato a requisiti specifici – come un ISEE non superiore a 40.000 euro e la residenza in una delle cosiddette Aree Urbane Funzionali (FUA). Per le microimprese, inoltre, sarà disponibile un link per consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, permettendovi di verificare in tempo reale il rispetto dei massimali “de minimis” previsti dalle norme europee.

