Manca ormai pochissimo alla data d’uscita (al momento per il mercato cinese) di RedMagic Gaming Laptop 16 Pro 2026, con specifiche di tutto rispetto da dispositivo di fascia medio-alta dedicate in particolar modo ai giocatori più esigenti per i titoli di nuova generazione, senza scendere a importanti compromessi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

RedMagic Gaming Laptop 16 Pro 2026: chip Intel Core Ultra e tanto altro

Il nuovo laptop dedicato al gaming di casa RedMagic farà ufficialmente il suo debutto sul mercato cinese il prossimo 17 ottobre. La compagnia aveva già confermato, in occasione dell’evento RedMagic Gaming Universe, che il nuovo laptop offrirà il chip di fascia alta Intel Core Ultra 9-275HX, abbinato ad una scheda video NVIDIA RTX 5090. Per fare un rapido confronto, la precedente generazione (uscita a luglio dell’anno scorso) offriva invece il chip Intel Core i9-14900HX, con la possibilità di scegliere la scheda video abbinata, rispettivamente tra NVIDIA RTX 4060 e NVIDIA RTX 4070, oltre che un telaio in alluminio.

Stando a quanto trapelato dal teaser pubblicato dalla compagnia, il nuovo laptop presenta un design minimalista e sottile che richiama fortemente il suo predecessore in tutto e per tutto, senza particolari stravolgimenti di sorta. Il telaio esterno in particolare fa utilizzo di un mix di due tonalità di grigio e nero combinate tra di loro, conferendo al laptop un aspetto pulito e professionale.

Passiamo poi all’interno del laptop, dove troveremo un display con cornici sottili su tutti e quattro i lati e una tastiera con tasti dotati di retroilluminazione RGB completamente personalizzabili in base alle proprie preferenze. La tastiera è poi abbinata ad un ampio touchpad, che grazie alle sue dimensioni consente una navigazione e un utilizzo ottimale.

Il laptop non è però l’unico prodotto della futura lineup della compagnia cinese, che si prepara a lanciare anche RedMagic 11 Pro: il nuovo modello di smartphone sarà equipaggiato dal prossimo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato ad un’ampia batteria da 8000 mAh di capacità e un sensore della fotocamera anteriore da 50 megapixel, integrato al display. Tra le caratteristiche del nuovo smartphone troviamo anche un sensore a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali e lo sblocco del dispositivo, oltre che il supporto alla certificazione IPX8, che ne garantisce la resistenza all’acqua.

Tornando al laptop, RedMagic Gaming Laptop 16 Pro 2026 farà il suo debutto anche sul mercato globale, probabilmente con il nome commerciale di RedMagic Titan 16 Pro 2026, anche se attualmente non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il vecchio continente. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni in merito direttamente da RedMagic, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.