Una potenza di aspirazione da 18.000 Pa e un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere oltre 200 oggetti diversi sono caratteristiche che di solito si trovano su robot aspirapolvere ben al di sopra dei 1.000 euro. Narwal Freo Z10 Ultra non solo offre tutto questo, ma lo fa con una promozione che lo porta a un prezzo mai visto prima su Amazon, raggiungendo di fatto il suo minimo storico. Con uno sconto che supera il 45%, questo dispositivo si candida a diventare il best-buy assoluto per chi cerca una pulizia domestica completamente automatizzata e di livello superiore. Grazie a un coupon esclusivo, il prezzo crolla a una cifra davvero incredibile, rendendo accessibile una tecnologia di fascia premium che ridefinisce le aspettative per questa categoria di prodotto. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono unico e i dettagli di questa imperdibile offerta.

Narwal Freo Z10 Ultra: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Narwal Freo Z10 Ultra si distingue dalla concorrenza per un comparto tecnico di altissimo livello. Il cuore pulsante del sistema è una potenza di aspirazione dinamica che raggiunge i 18.000 Pa, tra le più elevate del mercato, capace di rimuovere polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. La potenza viene regolata in tempo reale dal sistema NarMind™ Pro, un’intelligenza artificiale basata su doppio chip e doppia fotocamera RGB che analizza l’ambiente e rileva oltre 200 tipi di oggetti diversi, anche di piccole dimensioni (fino a 5 mm). Questo permette al robot di navigare con precisione chirurgica, evitando cavi, giocattoli e altri ostacoli comuni.

Il sistema di lavaggio è altrettanto innovativo. I mop triangolari (a forma di Reuleaux) garantiscono una copertura totale, eliminando i punti ciechi negli angoli. Grazie alla tecnologia EdgeReach™, i mop si estendono e ruotano per pulire a 0 mm dai bordi e dai battiscopa, un risultato irraggiungibile per molti competitor. La stazione base 9-in-1 è il centro di comando che rende l’esperienza quasi del tutto autonoma: non solo svuota automaticamente la polvere in un sacchetto da 2,5 L, ma lava i panni con acqua calda fino a 75°C per igienizzare a fondo, li asciuga e sterilizza l’intero sistema. Le spazzole sono progettate con un sistema anti-groviglio certificato, rendendolo ideale per le case con animali domestici.

Le specifiche chiave includono:

Potenza di Aspirazione: Dinamica fino a 18.000 Pa

Dinamica fino a 18.000 Pa Sistema di Navigazione: LiDAR e doppia fotocamera con AI NarMind™ Pro

LiDAR e doppia fotocamera con AI NarMind™ Pro Riconoscimento Ostacoli: Oltre 200 oggetti, fino a 5 mm

Oltre 200 oggetti, fino a 5 mm Sistema di Lavaggio: Mop triangolari con pressione di 8N e tecnologia EdgeReach™

Mop triangolari con pressione di 8N e tecnologia EdgeReach™ Stazione Base: 9-in-1 con auto-svuotamento, lavaggio mop con acqua calda (45-75°C), asciugatura e sterilizzazione

9-in-1 con auto-svuotamento, lavaggio mop con acqua calda (45-75°C), asciugatura e sterilizzazione Batteria: 6400 mAh

6400 mAh Tecnologia Anti-groviglio: Spazzola centrale conica e spazzole laterali a V

Spazzola centrale conica e spazzole laterali a V Rumorosità: Inferiore a 56 dB in modalità intensa

Inferiore a 56 dB in modalità intensa Compatibilità: Amazon Alexa, Google Assistant e Siri

Per ulteriori dettagli: Recensione Narwal Freo Z10 Ultra

Un’offerta che abbatte il prezzo di listino

Questa promozione rende il Narwal Freo Z10 Ultra un’opportunità eccezionale. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è fissato a 1.299 €, una cifra in linea con i top di gamma del settore. Tuttavia, grazie all’applicazione di un codice coupon esclusivo, è possibile ottenere uno sconto senza precedenti. Inserendo il codice ITPDTTEC4 al momento del checkout su Amazon, il prezzo finale scende a soli 711,55 €.

Si tratta di un risparmio netto di quasi 590 €, pari a uno sconto di oltre il 45% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così netto per un prodotto di recente lancio e con queste caratteristiche tecniche è estremamente raro. L’offerta è soggetta alla disponibilità del prodotto e alla validità del codice coupon, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la massima affidabilità e rapidità nella consegna.

