WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Ebbene, questa volta tocca gli aggiornamenti di stato di WhatsApp, finora pensati come spazi per condividere foto, video o testi in modo rapido e personale, i quali stanno per diventare molto più coinvolgenti.

Con l’ultima beta per iOS, l’app introduce infatti un nuovo strumento interattivo che consente agli utenti di aggiungere vere e proprie “domande” ai propri stati, trasformandoli in un luogo di conversazione diretta.

WhatsApp aggiunge le domande negli Stati: come funziona la nuova funzione interattiva

La novità arriva a partire dalla versione beta 25.28.10.73 disponibile su TestFlight, WhatsApp ha iniziato a distribuire un nuovo tipo di adesivo interattivo che permette di aggiungere una domanda direttamente sopra una foto o un video nello stato.

Una volta pubblicato, chi visualizza lo stato può rispondere scrivendo il proprio messaggio nel box dedicato, senza dover aprire una chat separata.

Il principio è simile alle cosiddette “question box” o “box domande” di Instagram, ma adattato alla logica più privata di WhatsApp.

Le risposte, infatti, non vengono condivise pubblicamente: ogni messaggio inviato arriva solo all’autore dello stato, in modo riservato e protetto dalla crittografia end-to-end. È una differenza fondamentale, che sottolinea come l’obiettivo di WhatsApp non sia tanto la condivisione di massa, quanto la creazione di connessioni personali più dirette.

Quando una persona risponde a una domanda, l’autore dello stato riceve una notifica immediata con un’anteprima del messaggio, che può aprire per leggere l’intero contenuto.

All’interno della lista dei visualizzatori compare una nuova sezione chiamata “Attività”, dove si possono consultare tutte le risposte ricevute, gestirle o eventualmente eliminarle.

Risposte private e gestione delle interazioni

La gestione delle risposte è pensata per essere semplice e intuitiva. Dalla sezione “Attività” l’utente può tenere traccia di tutte le interazioni legate ai propri stati, visualizzando chi ha risposto e in quale momento. Se una risposta risulta inappropriata o indesiderata, può essere eliminata o segnalata direttamente da lì, mantenendo così il pieno controllo sull’esperienza.

WhatsApp permette anche di condividere una risposta ricevuta come nuovo stato, ma sempre nel pieno rispetto della privacy: il nome del mittente non viene mai mostrato. In questo modo l’app crea un equilibrio tra interazione e riservatezza, incoraggiando gli utenti a partecipare senza il timore di esporsi pubblicamente.

Il sistema è inoltre integrato con il consueto livello di protezione che caratterizza WhatsApp. Ogni messaggio inviato o ricevuto tramite la funzione delle domande interattive resta crittografato end-to-end, esattamente come una normale conversazione in chat.

Nemmeno Meta o altri soggetti esterni possono accedere al contenuto, una garanzia fondamentale per un tipo di interazione che si basa sulla spontaneità e sulla fiducia.

Negli ultimi anni WhatsApp ha progressivamente ampliato la portata degli Stati, rendendoli sempre più simili a uno spazio ibrido tra social network e messaggistica privata.

Dopo l’introduzione dei canali, delle note vocali e delle reazioni rapide, l’arrivo delle domande interattive rappresenta un passo ulteriore verso una piattaforma dove la comunicazione è sempre più bidirezionale.

In passato, gli Stati erano poco più di una vetrina temporanea. Ora, con l’aggiunta di strumenti come gli sticker interattivi, WhatsApp punta a trasformarli in un luogo di micro-dialoghi, dove le persone possono chiedere opinioni, raccogliere feedback o semplicemente giocare con i propri contatti.

Se fino a qualche anno fa WhatsApp era sinonimo di semplicità e minimalismo, oggi l’app è diventata un vero e proprio ecosistema di comunicazione, capace di unire lavoro, svago e contenuti.

Le funzioni interattive come questa dimostrano come l’azienda stia cercando di bilanciare la sua identità originaria con le esigenze più moderne degli utenti, sempre più abituati a esperienze fluide e sociali.

Resta da capire se questa evoluzione incontrerà il gusto degli utenti storici, molti dei quali apprezzano WhatsApp proprio per la sua immediatezza e per la mancanza di elementi superflui.

Come sempre, l’obiettivo finale è migliorare la qualità delle interazioni quotidiane. E se WhatsApp riuscirà a mantenere la promessa di semplicità anche con queste novità, gli Stati potrebbero davvero diventare il suo prossimo punto di forza.

Distribuzione e prossimi sviluppi

Come di consueto, la funzione è in fase di rilascio graduale. Anche installando la beta 25.28.10.73 su iOS, non tutti gli utenti troveranno immediatamente la nuova opzione disponibile.

WhatsApp sembra che stia attivando lato server solo per un gruppo ristretto di tester, in modo da verificare la stabilità e raccogliere i primi feedback prima della diffusione più ampia.

Non è escluso che in futuro la funzione venga arricchita con altre tipologie di sticker interattivi, come sondaggi o quiz, già in test interni su altre build sperimentali.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.