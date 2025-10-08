Mancano poche ore al termine dell’edizione 2025 della Festa delle Offerte Amazon, e chi sta ancora aspettando qualche offerta dell’ultimo minuto ora ha un paio di nuove proposte da prendere in considerazione. Parliamo di due robot aspirapolvere proposti da eufy il brand del gruppo Anker dedicato alla pulizia e alla sicurezza della casa. Gli sconti sono davvero interessanti, fino a 350 euro rispetto al prezzo di listino, e le caratteristiche tecniche sono davvero interessanti.

Andiamo quindi a conoscerli nel dettaglio.

eufy X10 Pro Omni

Partiamo quindi da eufy X10 Pro Omni, un modello di fascia media dotato di una scheda tecnica davvero niente male. Si parte da una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, più che sufficienti per pulire qualsiasi tipo di pavimento, e che potrebbero essere pochi solo se avete parecchi tappeti a pelo molto lungo in casa. Il sistema anti groviglio lo rende ideale anche per chi ha animali in casa e vuole la massima igiene senza dover perdere tempo a pulire il robottino.

La tecnologia AI.See riconosce gli ostacoli imprevisti e guida il robot a una pulizia esemplare, senza incastrarsi e senza percorsi tortuosi. Che si tratti di giocattoli dei vostri figli, della ciotola del gatto o di un paio di ciabatte fuori posto, eufy X10 Pro Omni sa sempre destreggiarsi senza problemi. Anche sotto ai mobili, o nelle stanze buie, un sistema LED illumina la strada al robot che riesce a riconoscere eventuali ostacoli.

Con MopMaster 2.0 anche le macchie più ostinate vengono rimosse agevolmente, con i due moci che ruotano a 180 giri al minuto e che possono essere sollevati fino a 12 millimetri per non lasciare tracce sul pavimento e per non bagnare i tappeti. La forma pentagonale dei panni migliora la copertura sul pavimento evitando punti ciechi.

Tramite l’app dedicata è possibile pianificare le pulizie, evitare il passaggio del robot in determinate aree o stanze e se vi piacciono i comandi vocali, la compatibilità con Amazon Alexa e Google Home fa al caso vostro. Chiudiamo con la stazione di ricarica, che raccoglie la polvere in un sacchetto dalla capacità di 2,5 litri, lavai panni con acqua pulita e riempie il serbatoio del robot così da assicurarsi che i panni siano costantemente umidi.

eufy C20 Omni

Il secondo modello di cui vi parliamo è altrettanto interessante, a partire dalla stazione con un design decisamente accattivante, con bordi arrotondati e i contenitori per acqua pulita e sporca trasparenti, così da avere sempre idea del livello. A differenza del modello precedente, che utilizza la classica torretta laser superiore, eufy Omni C20 può contare sulla tecnologia iPath, con un sensore frontale che mappa la stanza e permette di avere un’altezza complessiva da terra di appena 8,5 centimetri. In questo modo il robot è capace di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, che sono preclusi ai modelli tradizionali.

La potenza di aspirazione raggiunge i 7.000 Pa, mentre il lavaggio è demandato al doppio mocio rotante, con tecnologia Mop Master che spinge verso il basso i panni mentre ruotano a 180 giri al minuto, per rimuovere senza troppe difficoltà anche le macchie più ostinate. La companion app consente di programmare le pulizie, anche multi piano, creare aree o stanze in cui inibire l’accesso, e personalizzare ogni aspetto della pulizia.

E grazie a comandi vocali di Google Home e Amazon Alexa potete pulire casa utilizzando solo la vostra voce. Completa anche la stazione di ricarica, che raccoglie lo sporco in un sacco, da sostituire ogni due mesi circa, lava i panni con acqua pulita e riempie il serbatoio interno del robot per assicurare che i moci siano mantenuti costantemente umidi.

