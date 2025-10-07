È iniziata oggi, 7 ottobre 2025, la Festa delle Offerte Prime, una promozione di Amazon speculare al Prime Day che permette ai clienti Prime di acquistare tanti prodotti di vario genere a prezzi ribassati. In questo articolo ci focalizziamo sugli smartwatch e sugli sportwatch in offerta; ecco quelli da tenere in considerazione.
Gli smartwatch più scontati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025
Per chi non lo sapesse, la Festa delle Offerte Prime è un evento promozionale che quest’anno si tiene oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, una due giorni di sconti su moltissimi prodotti. Come anticipato, è una promozione riservata agli abbonati ad Amazon Prime, proprio come il più noto Prime Day, nonostante sia possibile iscriversi adesso e approfittarne subito lo stesso. Vi basta cliccare sul link qui sotto.
Ciò detto, passiamo subito agli sconti, visto che, nonostante siano ufficialmente in vigore fino alle 23:59 di domani, è molto probabile che quelli più consistenti e quelli sugli smartwatch più interessanti scompaiano presto, per ovvi motivi legati all’eventualità che le scorte terminino prima del tempo. Per inciso, i prezzi che seguono potrebbero subire delle variazioni.
Smartwatch e sportwatch Suunto e Garmin scontati
- Garmin Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2”, Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 18 giorni (Neo Tropic) a 360,99 euro invece di 449,99 euro su Amazon
- Garmin Instinct 2 Solar Tactical, Smartwatch, 45mm, Ricarica solare, Autonomia infinita, Jumpmaster, Visore notturno, +30 app, GPS, Cardio, SpO2, Pay, Connect IQ (Black) (Ricondizionato) a 225,81 euro invece di 299 euro su Amazon
- Garmin Instinct E, Smartwatch, 40mm, Display MIP, GPS, Cardio, SpO2, +70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 14 giorni (Black & Charcoal) a 267,99 euro invece di 299,99 euro su Amazon
- Garmin [renewed Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2”, Lunetta in metallo, GPS Multi-band, 10ATM, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Autonomia 18 giorni Black, (Ricondizionato) a 341,05 euro invece di 359 euro su Amazon
- Garmin [renewed Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3”, Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Autonomia 24 giorni Black & Charcoal, (Ricondizionato) a 379,05 euro invece di 399 euro su Amazon
- Garmin fēnix 7S Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 42mm, Torcia LED, Touchscreen 1,2”, +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Pay, Autonomia 14 giorni (Silver & Graphite) a 569,99 euro invece di 749,99 euro su Amazon
- Garmin epix Pro (Gen 2) 42mm, Smartwatch, Display AMOLED 1,2”, Touchscreen, Torcia LED, Cardio 5th Gen, +30 Sport, GNSS multi-band, Mappe, Autonomia 10 giorni (Silver & Whitestone) a 575,83 euro invece di 849,99 euro su Amazon
- SUUNTO 9 Peak Pro Orologio Sportivo Uomo e Donna, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro, Autonomia 21 Giorni a 239 euro invece di 349 euro su Amazon
- SUUNTO 9 Peak Pro Orologio Sportivo Uomo e Donna, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro, Autonomia 21 Giorni a 281 euro invece di 399 euro su Amazon
- SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro a 400 euro invece di 499 euro su Amazon
- SUUNTO Vertical Orologio Sportivo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro Altimetro Barometro, Ricarica Solare Opzionale a 500 euro invece di 599 euro su Amazon
- SUUNTO Race S Orologio Sportivo Donne Uomo, GPS Running Activity Tracker, Bi-Band GNSS, Offline Map, AMOLED Touch Schermo, Smartwatch Cardiofrequenzimetro Altimetro, 95+ Sports, Autonomia 13 Giorni a 375 euro invece di 449 euro su Amazon
Apple Watch, Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch in offerta
- Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio Jet Black e Sport Loop Inchiostro – One Size. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, resistente all’acqua a 499 euro invece di 549 euro su Amazon
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Nero e Alpine Loop Verde scuro – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tanta autonomia, luminoso display Retina a 749 euro invece di 799 euro su Amazon
- Apple Watch SE (2ª gen.) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio Argento e Cinturino Sport Denim – S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti a 275 euro invece di 299 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana] a 299 euro invece di 379 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, LTE, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8[Versione Italiana] a 399 euro invece di 459 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8[Versione Italiana] a 329 euro invece di 409 euro su Amazon
- HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82”, Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h, Compatibilità con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Nero a 94 euro invece di 159 euro su Amazon
- HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Silver a 179,99 euro invece di 399 euro su Amazon
- Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC Resistenza all’acqua Non Compatibile con iPhone a 109,99 euro invece di 329,99 euro su Amazon
- Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Cassa color argento lucido – Cinturino rosa quarzo – LTE a 349 euro invece di 499 euro su Amazon
Questi erano solo alcuni degli smartwatch e degli sportwatch più scontati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2024, promozione che vi ricordiamo essere in vigore fino alle 23:59 di domani, mercoledì 8 ottobre 2025, e di cui trovate tutto nel link qui sotto.
